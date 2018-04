Bassins de plaisir

Accessoires, terrassement et cetera

Quand on installe une piscine creusée, la construction du bassin n'est qu'une partie du chantier, car l'opération entraîne une série de dépenses supplémentaires qu'il est bon d'avoir en tête avant de s'imaginer dans la piscine de ses rêves.

Plan d'aménagement

La construction d'une piscine creusée exige l'obtention préalable d'un permis auprès de l'immense majorité des municipalités québécoises. Il faut donc réaliser un plan d'aménagement, auprès du pisciniste ou d'un architecte paysagiste. «Il faut tout valider en fonction des règlements municipaux pour connaître l'espace disponible que l'on a pour installer une piscine, explique l'expert consultant aquatique Joël-Éric Mignault. Par exemple, le rebord de la piscine doit être à trois ou cinq pieds de la ligne du terrain, parfois plus, selon la municipalité.»

Clôture

Le plan devra nécessairement comprendre l'installation d'une clôture, car il est dorénavant obligatoire de sécuriser l'accès des piscines. «Une clôture a généralement 48 pouces de haut, mais certaines municipalités et arrondissements exigent qu'elle ait 60 pouces, explique Cédric Vallée, de Clôture Prestige. Il faut aussi qu'elle bloque tous les accès de la maison, incluant les fenêtres.» Les clôtures les plus populaires sont les modèles ornementaux en aluminium, qui se vendent à partir de 40 $ le pied linéaire. Les modèles en verre gagnent en popularité, mais peuvent être jusqu'à trois fois plus chers.

Excavation

La nature des travaux d'excavation va aussi influencer le prix global du projet. Plus le terrain est difficile d'accès, plus c'est cher. «En moyenne, ça coûte 2000 $ de plus quand on doit utiliser de la petite machinerie, soutient M. Mignault. Et la facture peut gonfler de 6000 $ quand l'accès est très restreint et que l'on doit utiliser de la machinerie miniature et des pompes à béton, par exemple.»

Filtration

La majorité des nouvelles piscines sont installées avec des systèmes de filtration au sel. Le générateur d'ozone et l'ioniseur d'argent et de cuivre réduisent aussi l'entretien, quoiqu'ils nécessitent l'ajout ponctuel de petites quantités de chlore. Tous ces filtres peuvent aujourd'hui être associés à des systèmes d'autorégulation automatique du chlore et du pH, lesquels peuvent même être contrôlés par des applications mobiles. «Il faut aussi s'assurer de connaître le volume d'eau de la piscine et faire le choix de l'équipement en conséquence», insiste Jonathan Hudon, propriétaire de Piscines Hudon.

Chauffage

La même recommandation s'applique aussi aux systèmes de chauffage. «C'est souhaitable d'opter pour un système puissant qui atteint la température désirée plus vite, car elle sera moins coûteuse en énergie, en plus de prolonger la saison de baignade, soutient Jonathan Hudon. C'est plus cher à l'achat, mais on rentabilise rapidement son investissement.» Aussi, on a le choix entre des chauffe-eau électrique ou au gaz (ce dernier réchauffe l'eau plus rapidement, jusqu'à 5 degrés à l'heure pour une piscine de 12 pi x 24 pi), mais il consomme énormément d'énergie. Il est donc recommandé aux baigneurs occasionnels.

Électricité

Les travaux de raccordement électrique doivent être réalisés par des maîtres-électriciens. Généralement, plus la piscine est éloignée de la maison, plus l'installation électrique coûte cher. C'est pourquoi bien des gens choisissent d'installer la dalle de filtration près de la résidence. «Le prix varie de 800 $ à 1500 $, soutient Michel Leblanc, de Piscines Val-Morin Signature. Le coût du fil augmente en fonction de sa longueur et de son ampérage, qui dépend de la puissance du système de filtration.» La facture va monter si l'électricien doit modifier la configuration du panneau électrique, mais également s'il doit raccorder un spa ou un système d'éclairage.

Terrassement

Enfin, une fois la piscine construite et opérationnelle, il faut habiller tout ce qui l'entoure. Le revêtement qui entoure la piscine peut se faire en béton standard, en agrégat mélangé avec la poudre de béton colorée, en dalles de pierre, en bois ou en matériaux composites. Certains vont aussi en profiter pour faire installer des systèmes d'arrosage automatisés et d'éclairage. «Avec la pelouse, les végétaux et le revêtement, ça peut coûter plus cher que la piscine», soutient Jonathan Hudon, qui réalise des projets de terrassement complets. Et tout ça sans compter l'ameublement, le BBQ et autres accessoires divers...