La division des vivaces

Les vivaces n'ont jamais été aussi populaires et elles remplissent maintenant plus de jardins québécois. Un des attraits des vivaces est que l'on peut facilement les diviser afin d'en obtenir d'autres. Oui, mais quand et comment?

Printemps, été ou automne?

Théoriquement, on peut diviser une vivace en presque toute saison, mais une division en plein été est plus stressante pour la plante... et aussi, à cause de la chaleur, pour le jardinier. De plus, pour réduire le stress de la plante nouvellement repiquée, il faut arroser davantage. Ce n'est donc pas la meilleure période pour pratiquer une division. Mais si vous devez le faire pour une raison quelconque - un déménagement, par exemple - au moins vous saurez que c'est possible.

