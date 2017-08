Un été sans tracas: le retour des plantes au salon

Dans le cas des annuelles, il vaut mieux les rentrer avant que les nuits deviennent trop fraîches, donc dès maintenant ou au début du mois de septembre. On veut surtout éviter un contraste trop marqué entre les deux environnements.

«Il faut choisir un moment où les conditions extérieures et intérieures sont à peu près similaires, pour que les plantes réagissent mieux. En fait, on veut que ça passe presque inaperçu pour elles!»

Au moment propice, on peut simplement rentrer les plants mères à l'intérieur, mais il existe également d'autres options. «On peut aussi faire des petites boutures, qui s'enracinent très facilement», note Mme Larochelle.

Pour ce faire, il suffit de couper une tige de géranium d'environ 10 cm, dotée d'au moins une paire de feuilles. S'il y a une fleur sur cette tige, on devrait l'enlever. On plante ensuite la tige dans un contenant préalablement rempli de terreau de rempotage. On peut mettre deux boutures par pot si on le souhaite.

Il ne reste plus qu'à placer le pot de géraniums - ou ses boutures - près d'une fenêtre jusqu'au printemps prochain. Toutefois, les plants ne seront pas aussi luxuriants que pendant l'été, prévient Mme Larochelle. «L'hiver, ils s'étiolent un peu et ils arrêtent de fleurir.» Aussi, leur floraison risque d'être plus tardive l'été suivant: «Il faut faire preuve d'un peu de patience. On n'a pas les mêmes conditions que les pépiniéristes!»

On peut tenter le même processus avec des plantes (non fleuries) comme le dracaena, ou encore le phormium, dit «lin de Nouvelle-Zélande».

Bonne nouvelle, pour finir: certaines fines herbes peuvent aussi se transporter à l'intérieur. Oubliez le basilic, mais le romarin et le laurier sauce, par exemple, feront des merveilles pendant les mois froids, assure Mme Larochelle. «Ça me permet d'avoir des fines herbes fraîches tout l'hiver!», conclut-elle.