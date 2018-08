Cours extérieures: trois coins de paradis urbains

Plein écran Fraîcheur végétale: La terrasse d'origine sur deux paliers a été abaissée sur un seul niveau, améliorant l'intimité. Elle se découpe en trois zones: salon de détente, baignade et parcelle de pelouse. «Mes clients tenaient à la partie engazonnée, car ils aiment avoir les pieds dans l'herbe», dit Jocelyn Lussier de Topia, architecte-paysagiste chargé du projet. Dominique, la propriétaire, voulait un jardin très fleuri durant toute la saison. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Mini-piscine efficace: «Je voulais de l'eau, mais ce que je cherchais n'était pas clair; je n'avais aucune idée de ce que je pouvais avoir», explique Dominique. L'architecte-paysagiste Jocelyn Lussier lui a proposé une mini-piscine en béton de la taille d'un spa. Elle est équipée d'une banquette en ipé où les hôtes ont plaisir à s'asseoir pour prendre un verre tout en se rafraîchissant à bonne température grâce à la thermopompe. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Zone protégée: La nouvelle terrasse en surplomb est très accessible de l'intérieur de la maison. C'est l'endroit parfait pour manger confortablement à l'abri du soleil grâce au nouvel auvent. «Les moustiquaires viendront bientôt compléter l'ensemble». Les marches en bois et le recouvrement de sol composé de dalles de porcelaine au fini bois sont durables et faciles à entretenir. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Espace optimiséLa cour est réduite et ne comprend pas de cabanon pour ranger la tondeuse et tous les équipements d'extérieur encombrants. Exploiter le dessous de la terrasse a réglé le problème. On y a créé des rangements facilement accessibles grâce aux portes sur glissières. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Ambiance zen: Circonscrite en deux zones distinctes par le choix de différents matériaux au sol, cette cour aux accents exotiques est habitée d'une piscine gonflable bien intégrée dans un écrin végétal. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Travaux essentiels: «Avant, il y avait juste une terrasse en bois traité très ordinaire, des dalles et du gazon qui ne poussait pas», explique Jean, le propriétaire. Avec sa conjointe Isabelle, ils ont décidé de faire les changements sur deux années. La première phase, dans la section piscine, a nécessité de créer un système de drain et un puits sous le bassin dans le but d'évacuer l'eau adéquatement. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Choix judicieux: La terrasse a été refaite l'année suivante. «Le mobilier était au centre et on voulait avoir une cuisine extérieure», dit Isabelle, la propriétaire. Jocelyn Lussier a repositionné les meubles vers le fond, autour du bouddha. Une nouvelle clôture de cèdre rouge et des vivaces, dont un magnolia, magnifient la sculpture autrefois peu visible. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Passage romantique: Une arcade de bois guide l'accès vers la rue. Jean et Isabelle profitent du feuillage de la vigne vierge du voisin qui court sur le grillage mitoyen. «Elle est d'un rouge magnifique à l'automne», dit Jean, qui, de son côté, a mis des grimpantes annuelles dans des pots à défaut de pouvoir les planter dans le sol. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Eau bienfaisante: La fontaine renforce l'atmosphère tranquille de la cour, car le ruissellement de l'eau est très relaxant. Elle est adossée au cabanon, dont la cloison blanche est adoucie par le treillage en bois naturel et les végétaux qui l'habillent. Un lit de petites roches au sol favorise le drainage de l'eau en plus de s'harmoniser avec les tons de la pierre du sol et du muret. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Paliers multiples: Trois niveaux de terrasse ont été réalisés afin de créer un équilibre entre la cour et la maison de grande hauteur. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Jouer, relaxer, manger: Il n'y avait rien du tout sur le terrain quand le projet d'aménagement de la cour a été confié à Jocelyn Lussier, de Topia. «On a choisi de faire trois niveaux dans la cour pour organiser des activités différentes. En bas, c'est un terrain de jeux avec un panier de basket, au centre, un coin salon et en haut, un espace repas», précise l'architecte paysagiste. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Découpes bien pensées: La cour n'était pas utilisée du tout avant les travaux. «Il fallait créer un lieu intime et convivial, différentes pièces qui donnent envie de s'asseoir dehors», dit le paysagiste Jocelyn Lussier. Il a donc érigé des terrasses suffisamment larges pour se sentir à l'aise et a choisi des végétaux sans entretien qui poussent bien à l'ombre, dont des hostas et des fougères. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Belle perspective: La structure de la terrasse centrale épouse la forme du terrain et dynamise l'espace. La banquette en bois conçue sur mesure (Le Balconnier) repose sur une base en inox et d'épais coussins en garantissent le confort. La clôture en cèdre et aluminium assure l'esprit contemporain recherché et crée de l'intimité sans assombrir la cour. Sur le dernier palier, un auvent rétractable isole la salle à manger. Photo André Pichette, La Presse

Plein écran Arbre sauvegardé: Le paysagiste Jocelyn Lussier a bâti la cloison de bois et le muret de brique autour de l'arbre afin de le sauvegarder. Ce dernier oxygène la cour et lui apporte fraîcheur et prestance. Photo André Pichette, La Presse

