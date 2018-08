Cabanes dans les arbres: retour en enfance

Vue sur la ruelle

Avoir sa propre maison quand on a 5 ans, quelle chance ! C'est ce qu'ont offert Patrick Bouffard et sa conjointe Sophie Tanguay à leur fille Maxime, dans Rosemont. La petite a ici un endroit inusité pour recevoir les copains de la ruelle. Tout est pensé pour qu'on y joue : on y monte d'ailleurs par une échelle et on sort via la glissoire. Très jolie et à taille d'enfants, la maison est érigée dans un arbre reculé de la cour. Ce sont les parents qui l'ont pensée, conçue et construite, dans un style qui s'intègre au décor de la cour.

- Roger Perreault, stagiaire de l'Itinéraire