Grandes idées pour petits balcons

Simplissime Un ensemble bistro coquet, un palmier qui donne une touche exotique, quelques accessoires muraux, dont de petits pots de fleurs qui libèrent l'espace au sol, créent une ambiance agréable facile à réaliser et à peu de frais. La plante verte doit être rentrée avant les premiers risques de gel, alors si vous manquez d'espace à l'intérieur, optez pour une graminée ou une grimpante (clématite, vigne...) qui peut rester dehors en hiver.

Meubles modulablesDe nombreux coussins habillent des bancs installés en angle. Ces derniers sont peints de la même couleur pâle que le plancher et le mur pour uniformiser l'ensemble. On peut aisément transformer l'espace pour y manger en plaçant les deux bancs face à face et en intégrant des tables pliantes. Si vous préférez les contrastes, n'hésitez pas à créer deux zones de styles différents. Le look peut même changer au sol: par exemple, des dalles de bois dans le coin repas, un tapis d'extérieur ou un tapis de gazon artificiel dans le coin détente. On trouve désormais des carpettes de belle qualité qui peuvent rester dehors toute l'année.

Tout confort Pour profiter au maximum de votre balcon, choisissez un mobilier à la fois esthétique et ultra confortable, comme cette chaise berçante. Mieux vaut d'ailleurs acheter du mobilier de qualité, plus durable et qui peut rester dehors en hiver.