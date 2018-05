Des Montréalais font la chasse au plastique

«On ne s'attaque pas à l'emballage en tant que tel, car on est conscients qu'il y a des normes de salubrité et que la question de conservation entre en jeu, mais on dénonce fortement le suremballage», explique d'emblée Marie-Ève Bolduc, organisatrice de l'événement aux côtés de Caroline Thibault et Eva Franc.

Afin de conscientiser les acheteurs et d'interpeller les commerçants, «l'attaque de plastique» visait à «créer un visuel très fort» en amassant les emballages de tous les participants dans des chariots d'épicerie. Dès le lancement de l'action citoyenne, vers 15 h, des emballages de fruits et légumes, surtout, mais aussi de viandes et de fromages ont été déposés par les participants à l'entrée du Provigo de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Clients frileux

De nombreux clients, qui n'étaient pas au courant de la mobilisation, ont toutefois été frileux à l'idée de transférer leurs achats emballés de plastique dans des contenants ou sacs réutilisables mis à leur disposition. «Je m'attendais à une meilleure réception de ces gens-là», a avoué Marie-Ève Bolduc. «Pris par surprise», beaucoup ont refusé de participer à «l'attaque de plastique».

Pour la militante environnementaliste, il revient au consommateur de faire en sorte que les détaillants réforment leurs usages en matière d'emballage. «S'ils refusent d'acheter tel ou tel produit, ça pourrait changer quelque chose, pour que l'offre s'ajuste à la demande.» Les commerçants pourraient cesser d'envelopper les produits de plastique pour plutôt les vendre en vrac et se tourner vers des solutions biodégradables pour emballer les aliments qui le nécessitent vraiment. «Mais c'est plus coûteux, et les détaillants ne sont pas prêts à se lancer là-dedans», déplore Marie-Ève Bolduc.

La plupart des participants au mouvement se sont présentés dimanche expressément en réponse à l'appel des trois instigatrices montréalaises, lancé il y a quelques semaines.

«Il y a une foule de produits que je m'empêche d'acheter parce que je sais qu'il y a un petit emballage individuel à l'intérieur, d'un matériau qui n'est même pas recyclable parfois», témoigne Manon Bolduc, après avoir déposé ses emballages dans un chariot. Elle avoue que le zéro déchet est difficile à atteindre, mais elle tenait à participer à «l'attaque» pour signaler un problème qui la dérange depuis des années.

Mouvement mondial

Le mouvement est né dans un supermarché de Bristol, au Royaume-Uni, vers la fin du mois dernier. Rapidement, grâce aux réseaux sociaux surtout, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur, se métamorphosant en phénomène mondial. Plusieurs villes du monde, de Bruxelles à Séoul, en passant par Amsterdam, Oslo et New Delhi notamment, se sont ensuite prêtées au jeu de cette nouvelle initiative sociale.

Les organisatrices de «l'attaque de plastique» montréalaise ont été contactées par des militants d'autres villes, ces derniers jours, afin de les conseiller pour l'organisation de leur propre événement. Une nouvelle «attaque» se tiendra par ailleurs début juin, à Montréal, dans un endroit qui reste à déterminer.