La sécheresse frappe les forêts de la planète

Charles Côté

Vanté comme un fertilisant par les climatosceptiques, le gaz carbonique rejeté par milliards de tonnes dans l'atmosphère par les humains n'a pas l'effet escompté : à cause de la sécheresse, les arbres ne poussent pas plus vite et n'en absorbent pas plus.

C'est ce qui ressort de deux études publiées récemment, l'une sur la forêt boréale canadienne et l'autre sur l'ensemble des forêts du monde. Certains scientifiques - et c'est aussi un des arguments des climatosceptiques - comptaient sur la capacité des plantes d'absorber plus de gaz carbonique, le principal gaz à effet de serre (GES). Des expériences en vase clos laissaient croire que cela pourrait se produire. En effet, le gaz carbonique, ou CO 2 , est le principal matériau de construction des arbres. Les feuilles le capturent grâce à la photosynthèse, conservent le carbone pour créer le bois et libèrent l'oxygène. DEUX TABLEAUX La question se pose donc : s'il y a plus de CO 2 dans l'atmosphère, les arbres pourront-ils pousser plus vite ? Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans les forêts. C'est plutôt la sécheresse qui domine. Et elle joue sur deux tableaux. « La capacité des arbres de croître plus vite en présence de CO 2 n'est pas vraiment là », affirme Martin Girardin, chercheur scientifique au Service canadien des forêts et professeur associé à l'UQAM. M. Girardin et son équipe ont étudié plus de 2800 échantillons de croissance d'arbres prélevés à partir de 2001 sur 598 parcelles forestières d'un bout à l'autre du Canada. La recherche a été publiée dans la revue Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis. Résultat : en dépit d'un taux plus élevé de CO 2 , on n'observe aucune augmentation du taux de croissance entre 1950 et 2002. Et ce, même si au cours de cette période, le taux de CO 2 dans l'atmosphère est passé de 300 à 390 parties par million, une augmentation de 30 %. L'explication : la chaleur et la sécheresse limitent la croissance des arbres.

«Dans l'Est du pays, on pense que les canicules affectent beaucoup les arbres. Dans l'Ouest, c'est plus clair que la disponibilité de l'eau est le facteur dominant.» Martin Girardin