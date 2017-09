 Ottawa investit 50 millions dans la recherche sur les côtes maritimes 

Pêches et Océans Canada a annoncé dans un communiqué que ses scientifiques et des partenaires vont «recueillir des données de référence exhaustives dans six zones du pays où l'on observe une hausse ou une hausse éventuelle de la circulation maritime».

Les régions identifiées sont le port de Vancouver et le port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, l'estuaire du bas Saint-Laurent, au Québec, le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, et une sixième zone située dans l'Arctique.

L'objectif est d'étudier l'état actuel de ces zones, puis de le comparer aux données futures afin de mieux comprendre l'impact à long terme du transport maritime.

Pêches et Océans Canada souhaite établir des «partenariats avec les collectivités côtières et autochtones locales». Celles-ci possèdent une expertise de leurs écosystèmes locaux, mentionne le communiqué, et le gouvernement veut connaître leur avis «pour déterminer les données à recueillir dans chacune des zones».

Le ministère soutient aussi que les données recueillies vont servir à appuyer des décisions futures qui pourraient avoir des conséquences sur les habitats marins sensibles et les espèces qui s'y trouvent.