Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet forment-ils un couple?

Les acteurs franco-américains Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet sont-ils en couple? La Toile s'est enflammée hier autour de cette rumeur à la suite de la publication d'un article du US Weekly.

Selon une source du magazine, Depp et Chalamet avaient l'air très amoureux lundi, alors qu'ils quittaient le plateau du film The King, qui sera diffusé sur Netflix.

«Ils marchaient dans la rue et soudainement, Timothée s'est arrêté et a serré Lilly-Rose contre lui», témoigne la source. Un second témoin affirme avoir vu les deux stars marcher la main dans la main.

Lily-Rose Depp est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, alors que Chalamet, né d'un père français et d'une mère américaine, a été révélé dans le film Call Me By Your Name. - André Duchesne