The Shining à l'Outremont

Réalisé en 1980, The Shining reste toujours une référence auprès des cinéphiles. Et le «Here's Johnny» de Jack Nicholson est encore plus terrifiant sur grand écran.

À noter: le film est présenté en version originale anglaise avec des sous-titres français. Le bonheur.

www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/shining-lenfant-lumiere

Les 25 et 26 août, à 20 h, au Théâtre Outremont.