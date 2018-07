Plan large: l'actualité cinématographique

Dans sa nouvelle version, la formule proposera 40 coups de coeur de Roland Smith et de 20 personnalités québécoises du monde des communications et des arts.

ACTUALITÉS

Cinq pays visités par Ciné Tapis Rouge

Ciné Tapis Rouge, organisme voué à la diffusion du cinéma québécois, amènera une trentaine de films dans cinq pays au cours de la prochaine année. « Nous irons en Australie, au Viêtnam, en Chine, à Taïwan et en Haïti, se réjouit la responsable Vanessa-Tatjana Beerli. Nous amenons des films québécois dans des festivals moins portés sur le cinéma québécois. » Ainsi, l'organisme sera au festival Women Make Waves de Taipei du 4 au 14 octobre avec les oeuvres Chien de garde de Sophie Dupuis (qui accompagnera son film), Isla Blanca de Jeanne Leblanc et trois courts métrages. Au CinéFestOz en Australie, les spectateurs verront le documentaire Bagages de Paul Tom (sur place), Les rois mongols de Luc Picard et Tadoussac de Martin Laroche.

Le café du Cinéma Moderne est ouvert

Le café du Cinéma Moderne, cette nouvelle salle du septième art qui commencera bientôt ses activités, ouvre ses portes de façon progressive depuis le vendredi 20 juillet. Pour le moment, on y sert café, boissons diverses et nourriture. Les clients ont accès à une terrasse. Les propriétaires attendent un permis de bar. Quant à la salle de cinéma, elle ouvrira dans environ un mois, nous dit-on. Le Cinéma Moderne est situé au 5150, boulevard Saint-Laurent.

À L'AGENDA

Belle de jour

À compter d'aujourd'hui, le Cinéma du Parc présente une version restaurée en 4K du film Belle de jour de Luis Buñuel, mettant en vedette Catherine Deneuve et Jean Sorel. En 1967, l'oeuvre avait remporté le Lion d'or au Festival de Venise.

Éléphant à Fantasia

Au cours des prochains jours, deux films québécois restaurés par l'organisme Éléphant seront présentés dans le cadre du festival Fantasia. Demain, à 19 h, à la Cinémathèque québécoise, voyez ou revoyez La pomme, la queue et les pépins, film de Claude Fournier mettant en vedette Donald Lautrec. Puis, le lundi 30 juillet à 19 h au Cinéma Impérial sera présentée en première mondiale la restauration du film Pourquoi l'étrange monsieur Zolock s'intéressait-il tant à la bande dessinée ?. Ce film d'Yves Simoneau met en vedette Michel Rivard, Jean-Louis Millette et Yves Desgagnés. À l'occasion de cette soirée, Yves Simoneau sera honoré par Fantasia qui lui remettra le prix Denis-Héroux.

EN DVD

Les affamés en Blu-ray

Grand gagnant au plus récent gala des prix Iris de Québec Cinéma, le film de zombies Les affamés de Robin Aubert nous arrive maintenant en format Blu-ray. Mettant en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri, Charlotte St-Martin et Brigitte Poupart, le film raconte l'histoire de quelques habitants d'un village qui s'enfoncent dans la forêt pour échapper à leurs amis, voisins et membres de leur famille qui s'en prennent soudainement à eux. Le long métrage a remporté huit prix Iris, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il a aussi été acheté par Netflix pour une distribution internationale (sauf le Canada). Rappelons qu'au lendemain du gala Québec Cinéma où le réalisateur s'était plaint du manque d'initiative des distributeurs québécois pour diffuser les films en DVD, Les Films Séville et Les Films Christal ont annoncé qu'un Blu-ray des Affamés serait offert à compter du 31 juillet.

SORTIE EN SALLE

LE MERCREDI 1er AOÛT

Mandy, de Panos Cosmatos

LE VENDREDI 3 AOÛT

Christopher Robin (V.F. L'histoire de Jean-Christophe), de Marc Forster

The Darkest Minds (V.F. Les insoumis), de Jennifer Yuh Nelson

Eighth Grade, de Bo Burnham

Fleuve noir, d'Erick Zonca

Happy Hour, de Ryusuke Hamaguchi

Mike & Sebastian - L'aventure de la poire géante, d'Amelie Naesby Fick, Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski

The Spy Who Dumped Me (V.F. L'espion qui m'a dompée), de Susanna Fogel

Summer of 84, de François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell

BANDE-ANNONCE

Le grand bain

La maison de distribution MK2/Mile End diffusera à compter d'aujourd'hui dans les salles de cinéma du Québec les premières images du long métrage Le grand bain de Gilles Lellouche. Cette comédie centrée sur une équipe masculine de nage synchronisée sortira en France le 24 octobre et au Québec le 2 novembre. On y retrouvera Bertrand (Mathieu Amalric), homme dans la quarantaine dépressif, qui retrouve un sens à sa vie en rejoignant une équipe de natation. Il rencontrera d'autres hommes qui trouvent dans cette équipe une soupape et un refuge. Ensemble, ils cultiveront de grandes ambitions. La distribution fait rêver avec les Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti, Virginie Efira, Marina Foïs, Philippe Katerine et Jean-Hugues Anglade.