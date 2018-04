L'INIS s'associe à Netflix

L'Institut national de l'image et du son (INIS) de Montréal annoncera aujourd'hui avoir conclu une entente avec le géant Netflix pour la conception d'un programme de création cinématographique et télévisuelle destiné aux membres des Premières Nations, des communautés autochtones et de la diversité culturelle.

D'une durée de trois ans, cette entente permettra de recruter et former trois étudiants en réalisation, trois en production et trois en scénarisation au cours des années 2019, 2020 et 2021. Celle-ci inclut des bourses d'études permettant à la clientèle visée d'avoir accès aux autres programmes de l'INIS.

Selon l'INIS, il s'agit d'un premier accord entre le diffuseur et une organisation québécoise dans le cadre de l'engagement de Netflix à investir 25 millions de dollars canadiens dans des activités de développement de marché sur une période de cinq ans. Cette somme s'ajoute à l'annonce d'un investissement de 500 millions par Netflix pour des émissions de télévision et des films produits au Canada, en français et en anglais, au cours des cinq prochaines années, en échange de quoi la compagnie n'aura pas à percevoir de taxes.

À la demande de Netflix, le montant de l'entente n'a pas été dévoilé.