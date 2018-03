Guillermo del Toro, le roi des monstres

Sofia MISELEM

Agence France-Presse

Mexico

Il arrivait en cours avec des cafards et a réalisé à l'école son premier court métrage, l'histoire d'un monstre gélatineux: bien avant de devenir le réalisateur nommé 13 fois aux Oscars pour son film The Shape of Water, Guillermo del Toro était déjà fasciné par les monstres et le cinéma.