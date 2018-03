The Goonies et Titanic au registre du film américain

Mark Kennedy Associated Press NEW YORK

La Bibliothèque du Congrès a annoncé mercredi que The Goonies, Titanic, Field of Dreams et Die Hard figurent parmi les 25 productions américaines qui seront ajoutées à son registre à des fins de conservation.

La Bibliothèque sélectionne chaque année des oeuvres cinématographiques pour leur importance culturelle, historique ou artistique.

La liste de cette année comprend le film biographique La Bamba, l'adaptation de 1987 de Superman, le thriller Memento de 2000 et le film animé de 1941 Dumbo.

Ces ajouts portent le nombre total de films au registre à 725. L'an dernier, The Breakfast Club, The Princess Bride, Who Framed Roger Rabbit et Thelma & Louise avaient été retenus.