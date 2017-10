2017, la meilleure année du cinéma d'horreur

Selon le New York Times, le cinéma d'horreur a connu le meilleur box-office de son histoire, et cela, même si l'année n'est même pas terminée et que l'Halloween s'en vient.

Il faut remercier pour cela le film It d'Andy Muschietti, qui a dépassé de loin les prévisions (plus de 300 millions de dollars !), mais aussi les films Get Out, Happy Dead Day ou Split.

En tout, le genre a accumulé en 2017 des recettes de plus de 733 millions de dollars.

Il faut remonter à l'année 2000 pour retrouver un tel phénomène, quand la franchise Scream était au sommet de sa popularité, ainsi que sa parodie, Scary Movie, pour des recettes globales de 617 millions.