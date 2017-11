Regard éclairé sur le monde aux RIDM

Film d'ouverture

La cinéaste québécoise Céline Baril (La théorie du tout, Du pic au coeur) a l'honneur d'ouvrir les RIDM avec son nouveau film, 24 Davids. Présenté comme un «road movie de la pensée», le film donne la parole à 24 protagonistes vivant sur trois continents, tous prénommés David, et offre une réflexion profonde sur l'état du monde. En clôture, on change complètement d'univers avec The Prince of Nothingwood, de Sonia Kronlund, qui fait le portrait de l'exubérant réalisateur et comédien Salim Shaheen, roi afghan du film de série Z.

Moyen-Orient

De nombreux films portant sur les enjeux du Moyen-Orient sont présentés dans les diverses catégories, et dans tous les registres. Par exemple, Taste of Cement décrit la vie des travailleurs migrants syriens à Beyrouth, alors que Room for a Man est le récit autobiographique d'un jeune homosexuel libanais aux prises avec sa famille conservatrice. Parmi les autres titres, notons Nowhere to Hide, l'histoire d'un père de famille sans histoire de Jalawla, ville tranquille du centre de l'Irak, qui assiste sur une période de cinq ans, caméra à la main, à la désintégration de son monde.

États-Unis

On ne s'étonne pas outre mesure que les États-Unis se retrouvent sous la loupe de plusieurs documentaristes. The Reagan Show relate, à partir d'images d'archives, les débuts de la politique-spectacle. Dans Did You Wonder Who Fired the Gun, le réalisateur Travis Wilkerson enquête sur son grand-père, qui a assassiné un homme noir en 1946, en Alabama. Un voyage douloureux au pays du racisme, qui parle d'hier et d'aujourd'hui. Deux oeuvres, Destierros et El mar la mar, relatent le destin des migrants sud-américains aux États-Unis, alors que Rat Film analyse les inégalités sociales dans la ville de Baltimore.