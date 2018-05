Les Cannoiseries

Des nouvelles de Ken Scott

Après avoir tourné coup sur coup deux films américains (Delivery Man et Unfinished Business), Ken Scott (Starbuck) s'apprête à lancer, le 30 mai, en France son nouveau film. L'extraordinaire voyage du fakir est une adaptation d'un roman de Romain Puértolas, coproduite par la France et l'Inde, et tournée en anglais à Bombay, en Belgique, en Italie et en France. Rencontré sur la Croisette, où il se trouvait pour promouvoir son film, le cinéaste québécois dit avoir été séduit par la proposition que lui a faite le producteur Luc Bossi. « Ce roman comporte tout ce que j'aime : de la comédie, de beaux personnages, et il y a de vrais thèmes, comme l'immigration, mais traités sous la forme d'un conte. J'ai pu m'approprier le scénario, tout en travaillant avec l'auteur. J'ai adoré cette expérience de tournage, extrêmement enrichissante pour un cinéaste, mais aussi pour un être humain. Cela dit, j'aimerais tourner au Québec. Parce que c'est là que je vis ! » Dhanush est la tête d'affiche du film. L'acteur indien est entouré de Gérard Jugnot, Bérénice Bejo, Erin Moriarty et Barkhad Abdi. L'extraordinaire voyage du fakir est déjà vendu dans de nombreux pays, mais le territoire nord-américain reste encore à conquérir. Des négociations auraient présentement lieu sur ce plan.