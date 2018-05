La guerre des tuques 2 en campagne de séduction

On rappelle en outre que Snowtime!, titre international de La guerre des tuques 3D, a été vendu dans 120 pays, qu'il a été le champion du box-office au Canada, et qu'il a aussi obtenu du succès en Chine et en France (où il est resté à l'affiche pendant 11 semaines).

Réalisé cette fois par Benoit Godbout, qui prend le relais de Jean-François Pouliot (qui agit ici à titre de consultant), coréalisé par François Brisson, écrit par Paul Risacher, Claude Landry et Maxime Landry, La guerre des tuques 2 devrait en principe sortir à Noël.