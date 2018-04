Charlotte a du fun au Festival Tribeca

La cinéaste Sophie Lorain sera à New York demain, le samedi 21 avril, pour accompagner son plus récent long métrage, Charlotte a du fun, présenté au Tribeca Film Festival de Manhattan.

Le film, intitulé Slut In A Good Way en anglais, y sera présenté en première internationale dans la section Viewpoints. Une première projection aura lieu à 19h, au cinéma Cinépolis de Chelsea. Trois autres représentations du film auront lieu durant la semaine.

Sorti au Québec le 2 mars dernier, Charlotte a du fun met en vedette Marguerite Bouchard dans le rôle d'une jeune femme qui, à la suite d'une rupture amoureuse, explore sa liberté avec tous les employés mâles dans le grand magasin de jouets où elle travaille. Le film explore également le conditionnement social autour de la sexualité des adolescents qui attribue des standards différents aux filles et aux garçons.

Rappelons que le long métrage, écrit par Catherine Léger, met aussi en vedette Romane Denis, Rose Adam, Claudia Bouvette, Anthony Therrien et plusieurs autres jeunes acteurs. Les personnages d'adultes sont complètement laissés de côté dans cette histoire.

Dans son édition du 17 avril dernier, le quotidien The New York Times a inclus Charlotte a du fun dans une liste de 17 films à voir au festival Tribeca. «Le film en noir et blanc de Sophie Lorain contient une parcelle d'Aristophane et une parcelle de Bollywood», écrit-on.