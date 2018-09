Chien de garde représentera le Canada aux Oscars

Chien de garde, de Sophie Dupuis, a été sélectionné pour représenter le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur long métrage en langue étrangère.

Le film raconte l'histoire de JP, qui vit avec son frère Vincent, sa mère Joe et sa copine Mel dans un petit appartement de Verdun. Constamment sur la corde raide, JP tente de conserver un équilibre entre les nombreux besoins de sa famille dont il se sent responsable, son travail de collecteur qu'il fait avec son frère et ses fonctions dans le cartel de drogue de son oncle Dany qu'il considère comme un père.

Chien de garde met en vedette Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin, Claudel Laberge, Maude Guérin et Paul Ahmarani.

Depuis sa sortie en salle, ce premier long métrage de Sophie Dupuis a été présenté en compétition dans près d'une vingtaine de festivals à l'international. Le long métrage a également récolté trois prix Iris lors du dernier Gala Québec Cinéma: Meilleure interprétation féminine, premier rôle, Révélation de l'année et Meilleur montage.

Lors de l'annonce de sa sélection, mercredi après-midi à Montréal, Sophie Dupuis s'est dite «encore bouche bée» que son film ait été retenu dans la course à l'Oscar.

Chien de garde s'opposera maintenant à des dizaines d'oeuvres dans l'espoir d'obtenir une nomination à la 91e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 24 février, à Hollywood.

Chaque pays a jusqu'au 1er octobre pour désigner la production qui le représentera dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, puis l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences procédera à deux vagues de vote pour finalement retenir cinq finalistes.

Pour être admissible, un film doit avoir été produit à l'extérieur des États-Unis et ses dialogues doivent principalement se dérouler dans une autre langue que l'anglais.

Les derniers films canadiens soumis

> 2017: Hochelaga, terre des âmes, François Girard

> 2016: Juste la fin du monde, Xavier Dolan

> 2015: Félix et Meira, Maxime Giroux

> 2014: Mommy, Xavier Dolan

> 2013: Gabrielle, Louise Archambault

> 2012: Rebelle, Kim Nguyen (finaliste à l'Oscar)

> 2011: Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau (finaliste à l'Oscar)

> 2010: Incendies, Denis Villeneuve (finaliste à l'Oscar)

> 2009: J'ai tué ma mère, Xavier Dolan

Quelques films soumis pour la 91e cérémonie des Oscars

> Mexique: Roma, Alfonso Cuarón

> Belgique: Girl, Lukas Dhont

> Colombie: Pajaros de verano (Les oiseaux de passage), Ciro Guerra et Cristina Gallego

> Japon: Manbiki kazoku (Une affaire de famille), Hirokazu Kore-eda

> Suède: Gräns (Border), Ali Abbasi