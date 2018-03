Hochelaga, terre des âmes n'est pas retenu aux Oscars

Le candidat canadien, Hochelaga, terre des âmes (François Girard), n'en fait pas partie. Les sélectionneurs ont plutôt choisi A Fantastic Woman (Sebastián Lelio, Chili), In the Fade (Fatih Akin, Allemagne), On Body and Soul (Ildikó Enyedi, Hongrie), Foxtrot (Samuel Maoz, Israël), The Insult (Ziad Doueiri, Liban), Loveless (Andrey Zvyagintsev, Russie), Félicité (Alain Gomis, Sénégal), The Wound (John Trengove, Afrique du Sud) et The Square (Ruben Östlund, Suède), déjà lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes.

Un nombre de record de 92 longs métrages étaient sur la ligne de départ cette année, parmi lesquels le film français 120 battements par minute, qui, à l'instar de la fresque historique montréalaise de François Girard, est aussi écarté.

Les cinq finalistes seront dévoilés lors de l'annonce de l'ensemble des nominations, le 23 janvier prochain. La 90e Soirée des Oscars aura lieu le 4 mars.