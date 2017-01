Guilde des réalisateurs: Denis Villeneuve en lice pour un prix

Le réalisateur du film ayant triomphé aux Golden Globes La La Land, Damien Chazelle; Barry Jenkins, pour Moonlight; et Kenneth Lonergan, pour Manchester by the Sea, obtiennent également tous leur première nomination pour un prix de la DGA et augmentent leurs chances d'être cités aux Oscars.

La Guilde a annoncé les nominations, jeudi, dans la catégorie principale soulignant une réussite exceptionnelle par un réalisateur de long métrage. Le réalisateur de Lion, Garth Davis, complète la liste dans cette catégorie.

Le prix de la DGA peut constituer un indicateur important de l'éventuel lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur. Les nominations pour les prestigieux Oscars seront annoncées le 24 janvier.

Les lauréats de la 69e cérémonie de la Guilde des réalisateurs seront annoncés à Los Angeles, le 4 février.