Écrivain public: la télé sait-elle que la pauvreté existe?

La deuxième saison d'Écrivain public est aussi touchante que la première, mais plus longue (25 minutes par épisode) et donc plus riche dramatiquement. On y retrouve les mêmes personnages : la joyeuse Jojo (Sandrine Bisson), déficiente intellectuelle qui rêve de déménager du trou à rats où elle vit et où elle se fait régulièrement agresser par son voisin, le sympathique Conrad (Denis Houle), qui souffre d'un cancer du poumon, Mina (Louise Bombardier), la fausse riche, mais vraie analphabète fonctionnelle, M. Hautcoeur (Luc Senay), le directeur du centre communautaire autoritaire qu'on n'arrive pas à détester, et son bras droit, la vaillante Sophie (Ève Duranceau), toute une galerie de personnages plus vrais que nature, interprétés avec humanité par des acteurs de talent qui sont probablement payés le quart du salaire de leurs confrères qui jouent à la télé.

Une série sur la pauvreté tournée dans la pauvreté, voilà le lot d'Écrivain public. C'est ainsi que des scènes essentielles de la deuxième saison ont été sacrifiées. Je pense à la scène où Mathieu accompagne un ouvrier immigrant au palais de justice. Faute de moyens, on ne verra ni la cour ni le juge qui lui donne raison. Idem pour les scènes où Conrad voit sa fin approcher à l'hôpital.

Compte tenu de la qualité de la mise en scène d'Éric Piccoli, des textes et du jeu des acteurs, compte tenu de la force dramatique et de la charge émotive de cette série, c'est triste qu'elle n'ait pas eu les moyens de ses ambitions. Mais ne perdons pas espoir. Un jour, la télé québécoise va peut-être se réveiller et se tourner vers des univers comme ceux d'Écrivain public, là où il y a autant, sinon plus, de richesse et de vie qu'ailleurs.