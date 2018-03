Silex: Radio-Canada change le nom de sa série

Le titre de la quotidienne destinée aux enfants de 9 à 12 ans était quasi identique à celui de la populaire série bédé française Silex and The City, publiée chez Dargaud depuis 2009. La bédé créée par Julien Berjeaut (Jul) est une «parodie de notre société vue par le prisme de l'âge de pierre». Exactement la prémisse de Silex, la série télé.

«Cette décision a été prise pour éviter toute ambiguïté. Nous révélerons le titre en temps opportun, lors du lancement de la série», explique Marc Pichette, directeur des relations publiques et de la promotion de Radio-Canada.

L'auteur de la bédé, qui avait dénoncé «le manque de professionnalisme» du producteur Pixcom et de Radio-Canada dans cette affaire, s'est réjoui de la volte-face du diffuseur public. «De fait, la préhistoire n'est pas une chasse gardée et je serai curieux de voir ce que d'autres peuvent en dire», a simplement dit l'auteur à La Presse.

«Dans les règles de l'art»

Pixcom, qui produit l'émission, aurait fait un contrôle de titre au cours de la production, découvrant ainsi l'existence de la bédé. Malgré les similitudes dans le titre et le sujet, le producteur n'a pas tenté d'obtenir les droits de Dargaud, qui veille à la protection de l'oeuvre de Jul.

Radio-Canada, Pixcom et Dargaud étaient en discussions depuis quelques semaines pour clarifier la situation.

Depuis le début de cet imbroglio, Radio-Canada a toujours maintenu que le contenu de sa série, qui doit être diffusée en 2018-2019 sur ICI Radio-Canada Télé, n'a rien à voir avec la bédé de Jul - une saga familiale centrée sur la famille Dotcom.

«Travaillant de près avec des auteurs, créateurs et producteurs d'ici en jeunesse, comme en dramatiques et en variétés, Radio-Canada est sensible au plus haut point au respect du droit d'auteur et se comporte selon les règles de l'art en la matière», a renchéri Marc Pichette.

La série écrite par David Leblanc, Marie-Louise Chouinard et Anne-Hélène Prévost met en scène deux clans (les Pierre et les Roc), qui doivent cohabiter sur une même montagne. Elle met notamment en vedette Geneviève Schmidt, Florence Longpré et Jonathan Caron.