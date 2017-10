Radio-Canada ne fera plus affaire avec Salvail & Co, tant et aussi longtemps que l'entreprise appartiendra à Éric Salvail. Autrement, l'émission qu'animera Pénélope McQuade le printemps et l'été prochain sera confiée à une autre équipe.

Ces derniers jours, Groupe Phaneuf et Productions J se sont toutes deux engagées à ne plus collaborer avec Salvail & Co et Juste pour rire, tant qu'elles seraient la propriété d'Éric Salvail et de Gilbert Rozon. Ce dernier a toutefois fait savoir qu'il vendait ses actions.

