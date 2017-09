Les Simone et Trop dans l'oeil de trois «Y»

Jennifer St-Georges: Ça fait vraiment du bien de voir plusieurs séries qui présentent des personnages plus jeunes; ça manquait à la télé généraliste. Dans le cas de Trop, le ton est beaucoup moins tragique, même si les sujets abordés ne sont pas faciles: frustrations professionnelles, relation amoureuse difficile, maladie mentale. Avec des personnages vraiment attachants, on a envie d'y revenir ou de tout regarder d'un coup! Les personnages masculins aussi sont super intéressants et présents.

Marie Bernier: Absolument. Des personnages masculins qui ne sont pas unidimensionnels, amenez-en! C'est le piège dans lequel tombent parfois les oeuvres destinées principalement à un public féminin. Quoique Trop et Les Simone ont vraiment le potentiel d'attirer un plus large public.

Jennifer St-Georges: Oui, on a là des hommes avec leurs failles et leurs doutes, au-delà des stéréotypes de la masculinité.

Marie Bernier: Quelqu'un, s'il vous plaît, faites un spin-off avec Emmanuel Schwartz dans son personnage d'artiste prétentieux!

Véronique Larocque: C'est rare qu'on parle aussi ouvertement de la maladie mentale dans une série. Trouvez-vous que le sujet est traité de manière trop légère dans Trop?

Marie Bernier: On reste dans un format de comédie, mais le sujet est abordé avec respect. Il ne s'agit pas que de suivre les ups and downs d'une héroïne un peu fofollle. On aborde plusieurs aspects corollaires à la maladie mentale : la peur du regard des autres, le poids de la maladie pour les proches, l'impact de la médication...

Jennifer St-Georges: Une série comme celle-là peut aider à faire tomber quelques tabous sur la maladie mentale et amorcer des conversations. Mais revenons sur la question de la crédibilité. Trouvez-vous que ces deux séries nous représentent bien?

Marie Bernier: Dans les deux cas, on a affaire à des filles qui ont de l'ambition et qui ne s'en excusent pas, un trait davantage caractéristique de notre génération. Il y a aussi la maternité qui est traitée de façon intéressante dans les deux séries, sans être un élément central. Disons que ç'aurait facilement pu être le cas avec des personnages féminins au tournant de la trentaine... Alors ça fait du bien de voir que tout ne tourne pas autour du ventre des filles!

Jennifer St-Georges: Oui, il y a une représentation variée de choix face à la maternité et pas de jugement sur ces décisions.

Véronique Larocque: Des mamans de 30 ans, est-ce qu'il y en a tant que ça dans nos séries? Sans rien vouloir divulgâcher, on risque de suivre la naissance d'un enfant dans la deuxième saison de Trop. Bien hâte de voir l'impact que ça aura sur les personnages! Mais bon, c'est sûrement mon coeur de maman qui parle...

Marie Bernier: Tant mieux si, dans Trop et Les Simone, les héroïnes avancent et reculent, et n'acceptent plus qu'un seul modèle de relation. Enfin, le but n'est pas: «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants»!

Véronique Larocque: Bon point, mais pourquoi ne pas aussi présenter au moins un couple qui s'aime, tout simplement? Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas dans Les Simone. Les couples stables sont automatiquement plates ou quoi?

Marie Bernier: Non, mais... «Les gens heureux n'ont pas d'histoire»! Ce n'est pas avec ça qu'on fait de la bonne tivi!

Véronique Larocque: On leur souhaite quand même plus de bonheur dans la deuxième saison à ces trois Simone. Mais ce bonheur n'est pas obligé de passer par l'amour, bien entendu!

Marie Bernier: Bien dit. Et en espérant voir un peu plus de diversité dans nos télés! Une valeur chère aux milléniaux que nous sommes, après tout! ;)

_____________________________________________________________________________

La deuxième saison des Simone est diffusée le mercredi à 21 h 30, à ICI Radio-Canada Télé. Les six premiers épisodes sont offerts dans l'Extra de Tou.TV. Trop est diffusée le lundi, à 19 h 30, à ICI Radio-Canada Télé. La saison complète est offerte dans l'Extra de Tou.TV.