Emmy: le triomphe de Jean-Marc Vallée

L'étoile de Jean-Marc Vallée brille à Hollywood depuis ses deux films américains. Mais rarement a-t-elle brillé aussi fort qu'hier où, pour la première fois, il a reçu les honneurs lors d'une cérémonie télévisée vue par plus de 10 millions de téléspectateurs pour sa minisérie Big Little Lies, diffusée sur HBO.

Meilleur réalisateurJean-Marc Vallée a remporté le trophée du meilleur réalisateur d'une minisérie pour Big Little Lies. Le mélomane - qui choisit toujours judicieusement les trames sonores de ses projets - a commencé par mentionner en riant qu'il adorait le thème musical de sa série, qui jouait au moment où il est monté sur scène. Il a rapidement poursuivi en confiant qu'il se considérait très chanceux d'avoir travaillé avec ces cinq actrices (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz et Shailene Woodley), ainsi que toute l'équipe de production. Kidman et Witherspoon semblaient particulièrement émues de le voir sur scène. Quant à lui, son bonheur était visible. L'équipe a aussi mis la main sur le prestigieux prix de la meilleure minisérie, et ce sont Nicole Kidman et Reese Witherspoon qui ont pris la parole entre autres pour dire que plus de grands rôles féminins devraient être écrits. Elles ont également remercié le réalisateur québécois.

Les acteurs de Big Little LiesLaura Dern a été la première à remporter une statuette pour Big Little Lies, dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien. Même si c'était sa sixième nomination à ce gala, c'était la première fois qu'elle remportait les honneurs. Elle a remercié les autres actrices de la série et a souligné l'intelligence et la bravoure de Jean-Marc Vallée et du directeur photo, Yves Bélanger. Alexander Skarsgard a été le deuxième à monter sur scène dans les catégories d'interprétation, soit comme meilleur acteur de soutien. Nicole Kidman a, quant à elle, gagné la statuette remise à la meilleure actrice. Les larmes aux yeux, elle a d'abord remercié sa grande collaboratrice, Reese Witherspoon. Puis, s'adressant au réalisateur, elle a expliqué: «Jean-Marc, ceci est ta vision! C'est grâce à ta vision, à ta passion!»

L'ovation de la soiréeLa première ovation de la soirée - et la plus sentie - a été dédiée à Lena Waithe, première femme noire à être sacrée meilleure scénariste pour une série humoristique, soit Master of None. L'écrivaine, productrice et actrice a entre autres remercié son amoureuse et la communauté LGBTQIA: «Ces caractéristiques qui nous rendent différentes, ce sont nos super-pouvoirs... Le monde ne serait pas aussi beau si nous n'en faisions pas partie.»

Les autres grands gagnants Big Little Lies était en lice dans 16 catégories et a mis la main sur huit Emmy. The Handmaid's Tale a aussi remporté huit prix, notamment celui de la meilleure série dramatique. Quant à l'émission Saturday Night Live, elle a reçu neuf statuettes. Parmi les gagnants de l'équipe, Alec Baldwin a remporté le troisième Emmy de sa carrière, comme acteur de soutien. Il a dédié son prix à Donald Trump, qu'il imite dans cette populaire émission humoristique. Dans un solide discours, il a ajouté que lorsque les gens sont près de la mort, ils ne se souviennent pas d'une décision politique ou de la robe de la présidente, ils se souviennent d'un livre, d'une chanson, d'un film, d'un poème ou d'une peinture. «Ce que vous faites est important», a-t-il conclu.

L'apparition de Sean SpicerL'humoriste Stephen Colbert était l'animateur de la soirée et il a été aussi cinglant que nous l'espérions. Les flèches contre le président des États-Unis ont été multiples et bien envoyées, surtout dans le monologue d'ouverture. Il a notamment montré un extrait d'un débat présidentiel au cours duquel Donald Trump avait dit qu'il aurait dû recevoir un Emmy pour son émission de téléréalité The Apprentice. Colbert a ajouté qu'il n'avait pas reçu de statuette parce que, contrairement à l'élection présidentielle, les Emmy sont remis à ceux qui reçoivent le plus de voix des électeurs. L'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, est alors apparu sur scène pour dire: «Ç'aurait été la plus grande audience à avoir visionné les Emmy!» Il faisait allusion à ses propos le lendemain de la cérémonie d'investiture de Trump où il avait mentionné que c'était la cérémonie la plus regardée de l'histoire.

Sur le tapis rougeLes stars brillaient de tous leurs feux hier soir au gala des prix Emmy. Avant la remise des prestigieuses statuettes, elles rivalisaient de beauté alors qu'elles foulaient de leurs talons hauts le tapis rouge du Microsoft Theater à Los Angeles.

Les vainqueurs des principales catégories

- Meilleure série dramatique: The Handmaid's Tale (Hulu)

- Meilleure comédie: Veep (HBO)

- Meilleure mini-série: Big Little Lies (HBO)

- Meilleur acteur dans une série dramatique: Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

- Meilleure actrice dans une série dramatique: Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale (Hulu)

- Meilleur acteur dans une série, comédie: Donald Glover, Atlanta (FX)

- Meilleure actrice dans une série, comédie: Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

- Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie: Riz Ahmed, The Night Of, (HBO)

- Meilleure actrice dans un téléfilm ou une minisérie: Nicole Kidman, Big Little Lies (HBO)

- Meilleur film de télévision: Black Mirror: San Junipero (Neftlix)