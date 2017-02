Salut Bonjour: salut, bonheur!

Pendant une pause, la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx, accompagnée de l'animateur Gino Chouinard, de la recherchiste Marie-Pier Cayer et de Pierre Boutin, assistant de production de plateau, prend un selfie pour l'envoyer (on imagine) sur les réseaux sociaux de l'émission.

Dans l'ombre

On ne le voit pas en ondes, mais on l'imagine fort bien. Présenter chaque matin quatre heures d'émission n'est pas le travail d'un seul animateur et d'une poignée de chroniqueurs. Derrière eux pour les soutenir, les alimenter en informations, en encouragements et en café, une armée de travailleurs est sur le plateau, en régie et dans les coulisses pour assurer le bon déroulement de l'émission. Pendant une pause, la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx, accompagnée de l'animateur Gino Chouinard, de la recherchiste Marie-Pier Cayer et de Pierre Boutin, assistant de production de plateau, prend un selfie pour l'envoyer (on imagine) sur les réseaux sociaux de l'émission. Quand le sourire fléchit et que la fatigue monte, explique Gino Chouinard, l'équipe est primordiale pour maintenir le niveau d'énergie.

Une fois par jour, l'équipe de Salut Bonjour accueille sur le plateau un invité de marque - souvent un artiste - pour l'un des segments de l'émission. Assurer la coordination de l'arrivée de cet invité et s'assurer qu'il est à l'aise est le devoir de Suzy Léveillé, hôtesse à l'émission et employée de TVA depuis 30 ans. L'invité du jour, le chanteur Étienne Drapeau, propose à Gino Chouinard de faire quelques pas de danse (à sa plus grande surprise), sous le regard amusé de l'équipe. «Ça, ce n'était pas prévu», nous glisse à l'oreille un membre de l'équipe technique.

À moins de dix mètres du plateau, l'équipe de réalisation travaille d'arrache-pied dans une petite pièce adjacente - la régie - où des décisions de dernière seconde se prennent pour que ce qui est présenté en ondes soit le plus lisse et le plus naturel possible.

Gestionnaire des médias sociaux, Alexandra Polémon anime la page Facebook de l'émission et répond parfois aux téléspectateurs qui écrivent des messages, des commentaires ou posent des questions. Pendant certains segments, cette passionnée des réseaux sociaux se rend aussi sur le plateau, où elle prend des photos et des vidéos qui sont ensuite publiées en ligne.

Quelques minutes avant 10 h, après quatre heures en ondes, Salut Bonjour se conclut. Si l'équipe est visiblement vidée de son énergie, la journée est loin d'être terminée. D'autres réunions se succéderont, alors que l'équipe du jour prépare les prochains sujets et les prochains invités. Dans le cas de Gino Chouinard, il doit encore assister à une réunion avant de quitter la station. En fin d'après-midi, il commencera alors à jouer son deuxième rôle: celui de papa.