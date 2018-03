Échos de scène: Tom à la ferme en version brésilienne au FTA

Diversité: Bâtardes et J'appelle mes frères

Deux pièces qui prennent l'affiche cette semaine nous présentent des distributions des plus diversifiées. Bâtardes réunit les soeurs Chloé et Jade Barshee, qui se demandent, en se rappelant leur enfance, d'où elles viennent. De son côté, le Théâtre de l'Opsis nous offre une pièce du Suédois Jonas Hassen Khemiri, J'appelle mes frères. Le texte aborde avec humour les questions de l'identité et de l'altérité à la suite d'une tragédie, dans une mise en scène de Luce Pelletier.

Bâtardes est présentée du 20 au 24 mars à Montréal arts interculturels (MAI) et J'appelle mes frères est en tournée dans les maisons de la culture dès le 23 mars.

Consultez la page de Bâtardes: http://www.m-a-i.qc.ca/en/index.php?id=599

Consultez la page de J'appelle mes frères: http://theatreopsis.org/fr/index.php/portfolio/jappelle-mes-freres/

Danse: Alain Dancyger quitte Les Grands Ballets

Après 22 ans à la direction générale des Grands Ballets canadiens de Montréal, Alain Dancyger quittera ses fonctions à la fin de l'année pour se consacrer à ses projets personnels. «Le temps est venu de me tourner vers d'autres aventures et de m'ouvrir aux belles surprises que nous réserve la vie», a indiqué M. Dancyger dans un communiqué. Un comité de sélection, sous la présidence de la présidente du C.A., Constance V. Pathy, sélectionnera le successeur d'Alain Dancyger «dans le but d'assurer une transition harmonieuse».

Usine C: Semaine d'expérimentations

L'Usine C permet la fabrication de pièces de théâtre et de spectacles souvent innovants. Ce sera le cas cette semaine deux fois plutôt qu'une avec Dorothée : corps sans organes de Stéfan Boucher, présenté dans la grande salle, et De l'instant et de l'éternité, d'après Phèdre, dans la petite salle. Le premier spectacle se décrit comme une réflexion sur la corporalité face aux transformations causées par la technologie. L'adaptation de Phèdre est signée par le metteur en scène Jocelyn Pelletier, qui veut s'interroger sur notre époque tant sur le plan social qu'artistique en se servant du mythe créé par Sénèque.

Dorothée: corps sans organes est présenté dans la grande salle de l'Usine C les 22 et 23 mars et De l'instant et de l'éternité, dans la petite salle du 21 au 23 mars.

Consultez le site de l'Usine C: http://usine-c.com