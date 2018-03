Enfant insignifiant!: leur premier Tremblay

Enfant insignifiant! est la première pièce de Michel Tremblay dans laquelle joue Sylvain Marcel. «C'est du Tremblay, j'ai le trac, mais, en même temps, j'ai très hâte de jouer la pièce et de voir la réaction des gens», dit-il.

«Un bel honneur», selon Sylvain Marcel

Sylvain Marcel, lui, ne perd pas espoir de jouer un jour Léopold dans À toi, pour toujours, ta Marie-Lou.

«C'est toujours tardif, mes affaires. J'ai commencé à temps plein dans le métier à 37 ans. C'est dans ma routine depuis le début. Michel Poirier connaît Michel Tremblay plus que moi. Je connais ses pièces majeures, mais je n'ai jamais lu ses romans. Je vais m'y mettre.»

Le comédien débarque chez le célèbre dramaturge québécois en étant blanc comme neige. Il se dit privilégié d'avoir été choisi pour Enfant insignifiant!

«C'est une belle histoire, comme l'a raconté Michel Poirier. À un spectacle de Céline Dion, il était assis derrière Michel Tremblay qui venait de lui remettre le texte. Les deux avaient pensé à moi pour faire le père de Michel Gabriel ! C'est un bel honneur, tout un début de jouer son père. Je suis très content.»

«C'est un beau personnage, quelqu'un qui était bon, pas autoritaire du tout, une bonne pâte. Il ressemble à Nana, il a pris ses plis. C'est Nana en masculin.»

Pour Gwendoline Côté, le bonheur, c'est de travailler avec lui et les autres comédiens plus expérimentés de la distribution, dont, évidemment, Henri Chassé (Michel) et Guylaine Tremblay (Nana, la mère de Michel).

«C'est vraiment chouette, je travaille avec des gens de coeur, dit-elle. Ils sont passionnés, travaillants. Je peux discuter avec eux. Eux aussi ont leurs doutes parce que c'est une création, quand même. Je me dis que tous ceux avec qui je travaille ont vécu ces moments-là et sont passés au travers. Si j'ai du plaisir à jouer avec mon partenaire Henri et que je suis dans la peau de Ginette, je sais que ça va bien aller.»

«Faudrait pas que j'aie un blanc d'une minute, ce serait plate, confesse de son côté Sylvain Marcel. C'est du Tremblay, j'ai le trac, mais, en même temps, j'ai très hâte de jouer la pièce et de voir la réaction des gens. On a fait une italienne et tout le monde était en larmes à la fin. Michel Tremblay a une écriture tellement particulière.»

Une écriture qui a changé avec le temps, mais une constante demeure, le vrai monde dont il parle. Ce qui en fait le classique des classiques québécois.

«Éventuellement, j'aimerais jouer d'autres rôles de Tremblay, il y a beaucoup de matériel pour les femmes, dit Gwendoline Côté. C'est lui qui a amené la tragédie dans le théâtre québécois. Germaine Lauzon [Les belles-soeurs], c'est tragique. Et c'est le premier auteur qui a présenté monsieur et madame Tout-le-Monde sur scène.»

«Je fais de belles découvertes, ajoute Sylvain Marcel. Avec Guylaine Tremblay et Danielle Proulx, on a du fun en maudit. Ça va être bien bon. Vous allez adorer ça. C'est drôle et très touchant en même temps. Ce sont des personnages proches de Michel Tremblay.»

Chez Duceppe, du 13 décembre au 3 février 2018.