Après #metoo, #wetoo

Le cinéaste Michel Hazanavicius (The Artist, Le redoutable) et l'écrivain Raphaël Glucksmann ont publié samedi dans les pages du Nouveau Magazine littéraire (dont Glucksmann est le directeur) un manifeste intitulé «Nous aussi, nous voulons l'égalité».

> Lire le manifeste

But de la démarche: rejeter en bloc le plaidoyer pour la «liberté sexuelle» et la «liberté d'importuner» des hommes, publié il y a trois semaines par 100 femmes - dont l'actrice Catherine Deneuve - dans le journal Le Monde.

«Notre réaction fut d'abord de nous taire et de lire, d'écouter ce qu'elles avaient à nous dire d'elles-mêmes, du monde et de nous», écrivent Glucksmann et Hazanavicius en parlant du mouvement #metoo.

«Puis la question de nos libertés d'hommes - de séduire, d'importuner, de draguer ou de flirter - s'est posée.»

«Et il nous faut donc prendre la parole à notre tour. Pour dire que nous ne voulons pas de ces "libertés" si elles s'inscrivent dans des situations et des structures de domination.» - Extrait du texte paru dans Le Nouveau Magazine littéraire

Et de conclure: «Nous aussi, nous voulons l'égalité qui seule nous rendra tous et toutes réellement libres.»

Interviewés hier matin sur la radio Europe 1, les auteurs du texte ont ajouté que le mouvement #metoo était une «révolution de société» et que le «rôle» des hommes était de dire: «Il y a quelque chose d'important qui se passe.»