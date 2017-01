Un collectif féministe contre le machisme hollywoodien

Elles sont trois artistes engagées, établies à Montréal et à Toronto. Ensemble, elles forment le collectif féministe WIVES. Dès ce soir à La Chapelle, ces trois artistes interdisciplinaires proposent Action Movie, une performance scénique qui déconstruit la façon avec laquelle les mégaproductions hollywoodiennes perpétuent les stéréotypes de genre et l'oppression des femmes. Leur objectif: offrir un regard différent.

Qui sont-elles?

Julia Thomas, originaire de Toronto, et Emma-Kate Guimond, une francophone d'Edmonton, se sont rencontrées alors qu'elles étudiaient à l'Université Concordia, il y a quelques années. Avec Aisha Sasha John, qui s'est jointe à eux il y a près d'un an, après avoir rencontré Julia dans un cours de danse, elles travaillent à proposer une relecture féministe des films d'action hollywoodiens. Quand on leur demande comment elles définissent leur art, une question qui les fait grincer des dents, elles hésitent entre la danse contemporaine et la performance interdisciplinaire. Dans le segment que La Presse a vu en répétition, il est en effet difficile de catégoriser clairement dans quel art elles s'inscrivent. Chose certaine, Action Movie a de quoi intriguer.

Contre le patriarcat

Féministes et revendicatrices, Julia Thomas, Emma-Kate Guimond et Aisha Sasha John ne se contentent pas de dénoncer le machisme des films d'action ou bien les valeurs de «notre société patriarcale», c'est-à-dire où la domination de l'homme, tel un père de famille, impose ses codes sur un ensemble. Dans Action Movie, elles proposent de créer sur scène, avec les moyens mis à leur disposition, un film d'action repensé du tout au tout, où des valeurs féministes priment. «Par définition, les films d'action hollywoodiens répliquent les valeurs patriarcales de la société. Pour nous, en tant que femmes, en tant qu'artistes, nous devions aborder ce thème en invitant le public à nous rejoindre dans une réflexion sur la place des femmes dans ces films et sur les mécanismes d'oppression qui y sont véhiculés», explique Aisha Sasha John.

Les films d'action comme symbole

Pour Julia Thomas, Emma-Kate Guimond et Aisha Sasha John, les films d'action hollywoodiens ont valeur de symbole dans leur performance. Cette thématique, disent-elles, leur permet d'attaquer toutes sortes de mécanismes oppressifs qui sont véhiculés par la société et qui s'attaquent aux femmes. «Les films d'action sont des créations patriarcales. C'est inscrit au coeur même de leur fonctionnement: la vitesse, les explosions, les militaires, les bons contre les méchants. Tous ces éléments enseignent aux gens des faussetés qui font du tort à la société. Pour apprécier un film d'action, il faut accepter les valeurs véhiculées, ce que nous refusons de faire», explique Aisha Sasha John. «Pendant notre performance, nous proposons des [armes alternatives féministes à ce que nous connaissons des films d'action traditionnels]. Nous travaillons pour proposer autre chose que ce que [les grands studios nous montrent]», ajoute Julia Thomas.

À qui s'adresse ce spectacle?

À tous ceux qui sont curieux et ouverts d'esprit, répondent-elles. «Puisque nous proposons un thème aussi commun, je crois que ça permet à ceux qui n'ont pas nécessairement des références claires en danse contemporaine d'apprécier notre spectacle», croit Julia Thomas. «Nous traitons d'un sujet - les films d'action - que tout le monde connaît, qu'ils en aient vu récemment ou non. [...] Notre art est abstrait, mais nous avons un thème qui le rend plus accessible», poursuit Emma-Kate Guimond.

Action Movie, du collectif WIVES, est présenté jusqu'au 3 février, au Théâtre La Chapelle.