Une guitare emblématique du son électrique de Dylan vendue 495 000 $ US

Une guitare emblématique du passage de Bob Dylan du folk à l'électrique s'est vendue samedi 495 000 $ US à New York, lors d'une vente aux enchères consacrée aux «icônes de la musique».

La guitare, une Fender Telecaster de 1965 qui appartenait à Robbie Robertson, guitariste de Bob Dylan, a été utilisée tant par Dylan que par Eric Clapton et George Harrison, selon la maison d'enchères Julien's qui organisait la vente. Elle avait été estimée entre 400 000 et 600 000 $ US.

Elle a marqué la conversion du chanteur folk de The Times They Are A-Changin', à l'électrique avec des chansons comme Like a Rolling Stone.

Parmi les autres guitares célèbres vendues sous le marteau samedi: la première guitare électrique de George Harrison, une Hofner Club 40, partie pour 430 000 dollars, ou une guitare Fender Telecaster en bois de rose fabriquée pour Elvis Presley en 1968, adjugée 115 200 $ US.

Plus de 40 ans après sa mort, les objets du «King» continue à s'arracher.

Une ceinture d'Elvis, lourdement décorée, qu'il avait portée lors d'un concert à Hawaï en 1972, s'est vendue 354 400 $ US. Une bague en diamant en forme d'étoile, donnée par Elvis à une admiratrice lors d'un concert en 1975, s'est elle adjugée à 100 000 $ US.

La vente de samedi comptait aussi beaucoup de tenues de scène, ayant appartenu à des artistes aussi divers qu'Elton John, Britney Spears ou Michael Jackson.

Un costume veste-pantalon en cuir du défunt chanteur de «Thriller», assorti d'une chemise jaune, est parti pour 217 600 $ US, a indiqué Julien's.

Pour 179 200 $ US, un collectionneur anonyme a aussi acquis une ceinture de cuir avec boucle en argent marquée des lettres d'or BAD.

Julien's avait déjà organisé vendredi une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Prince, mort en 2016.

Au total, quelque 600 lots de vedettes de la musique ont été mis en vente sur deux jours, pour un montant total de plus de six millions de dollars, a indiqué samedi soir une porte-parole de Julien's.