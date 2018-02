Allégations sexuelles: Hedley largué par ses imprésarios et les radios

Après avoir été écarté du gala des prix Juno, plus tôt cette semaine, le groupe rock canadien Hedley, cible d'allégations d'inconduite sexuelle, a été largué vendredi par son équipe de gérance, par le diffuseur public CBC et par des dizaines de stations de radio.

Même un des groupes qui devaient assurer la première partie de leur tournée canadienne a préféré se tenir loin d'Hedley. La veille, Corus Média a banni de ses 30 stations de radio les grands succès du groupe.

Des allégations d'inconduite sexuelle anonymes dans les médias sociaux relatent de façon détaillée des rencontres entre des membres du groupe et de jeunes admiratrices.

Les anciens chouchous de MuchMusic ont démenti les allégations mercredi dans un communiqué, tout en admettant qu'ils aient «épousé un style de vie qui incorpore son lot de clichés du rock 'n' roll». Ils assurent toutefois qu'«il y a toujours eu une ligne» à ne pas franchir et qu'ils «ne l'ont jamais franchie».

Les musiciens de Vancouver ont depuis offert les concerts prévus mercredi en Alberta et jeudi en Saskatchewan, et ils devaient jouer au Manitoba vendredi soir - mais sans le groupe Neon Dreams, qui assurait la première partie lors des huit premiers spectacles de la tournée Cageless de Hedley. Shawn Hook, qui doit assurer la première partie de certains spectacles, a indiqué jeudi soir qu'il respecterait ses engagements contractuels, même si cela ne lui plaisait guère.

Vendredi matin, l'équipe de gérance de Hedley a annoncé qu'elle mettait fin à toutes ses «relations d'affaires avec le groupe», et la CBC a indiqué qu'elle retirait toute leur musique de ses radios et de ses plateformes en continu, comme le fait Bell Media et des stations de radio d'Edmonton et de Vancouver.

D'un «commun accord», les organisateurs du prochain gala des prix Juno, le 25 mars, ont aussi annulé mercredi la prestation du groupe, qui est par ailleurs en lice dans trois catégories: choix du public, groupe de l'année et album pop de l'année.