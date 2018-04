Robert Lepage de retour au Festival d'opéra de Québec

La flûte enchantée façon Robert Lepage sera la pièce maîtresse du 8 e Festival d'opéra de Québec. L'homme de théâtre est visiblement heureux de renouer avec l'évènement, où il a déjà présenté ses mises en scène de The Tempest, Le rossignol et autres fables, La damnation de Faust et L'amour de loin.

«C'est toujours une grande fête musicale, scénographique et poétique», a-t-il commenté hier au sujet de ces collaborations. Grâce au scénographe écossais Jamie Harrison, il rendra hommage aux illusions de théâtre du XVIIIe et du XIXe siècle. Robert Lepage s'est fait offrir plusieurs fois de monter La flûte enchantée, l'un des opéras les plus joués dans le monde. «Mais je savais que c'était un projet que j'aimerais faire de façon intime, à la maison», dit-il. L'opéra créé à Québec est produit en association avec le Metropolitan Opera de New York. La flûte enchantée sera présenté le 31 juillet et les 2, 4 et 6 août au Grand Théâtre de Québec.