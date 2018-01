Nicolas Ellis: le maestro des carrés rouges, six ans plus tard

«Pendant mes études de maîtrise, je suis allé l'observer plusieurs fois avec l'Orchestre Métropolitain. On a commencé à se connaître, il a aussi entendu parler de mon travail à travers mes projets. Il m'a alors invité à diriger l'OM - l'été dernier, par exemple, j'ai fait une tournée de cinq concerts, dont un le 20 juillet sur le mont Royal. J'ose affirmer que j'ai une très belle relation professionnelle avec Yannick. Je le crois extrêmement talentueux, ne serait-ce que pour sa façon très naturelle de communiquer avec les musiciens et de les mener à se surpasser.»

Mandat social et artistique

Parallèlement à sa formation, Nicolas Ellis a fait évoluer ses propres projets et son engagement social en fondant l'Orchestre symphonique de l'Agora, qui en est à sa cinquième année d'existence.

«Pendant la grève étudiante, j'ai réalisé qu'il était possible de rassembler jusqu'à 90 musiciens et d'offrir des concerts de qualité. Je n'étais pas le seul : la grande majorité d'entre nous avons voulu continuer à lier notre passion pour la musique à notre engagement social, essentiellement humanitaire.»

Ainsi, sans financement public (seuls des commanditaires privés, principalement Canimex), l'Orchestre symphonique de l'Agora (OSA) présente des concerts dont 80 % des revenus de billetterie sont remis à des causes diverses: aide médicale à la Palestine, Aide internationale pour l'enfance, Porteurs de musique (dans les milieux où elle n'est pas accessible), Carrefour musical Laval, on en passe.

Le mandat social de l'OSA, insiste Nicolas Ellis, est indissociable de son mandat artistique: «explorer le répertoire, essayer de nouvelles choses, repenser le modèle traditionnel de l'orchestre symphonique et alimenter autrement la vie culturelle en musique classique à Montréal».

Pour cela, le jeune chef et ses interprètes y vont aussi «à l'instinct», explorant le répertoire de toutes époques, toutes nationalités, toutes tendances. Durant sa courte existence, l'OSA a fait dans la musique russe (Stravinsky, Chostakovitch), française (Debussy, Saint-Saëns), allemande (Beethoven, Brahms, Mahler, Mendelssohn), hongroise (Bartók) ou québécoise (Aïrat Ichmouratov). Des solistes de renom y ont collaboré, comme la harpiste Valérie Milot ou le violoniste Andrew Wan.

Intitulé Da Ponte bien culotté, le prochain concert de l'OSA sera présenté au Théâtre Corona, en collaboration avec l'Atelier lyrique. «Ce concert se fonde sur la vie décadente d'un librettiste italien de Mozart, Lorenzo da Ponte, ce qui nous permet de présenter un concert audacieux, je dirais même un peu provocateur. Ainsi, nous reprenons des airs des trois opéras italiens de Mozart dont les livrets ont été écrits par da Ponte (Les noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi van Tutte), nous les sortons de leur contexte pour raconter l'existence incroyable de da Ponte.»

Peut-être candidement... mais sûrement, Nicolas Ellis et l'OSA cherchent à diversifier leur proposition.

«Je souhaite étoffer les saisons de l'OSA, les musiciens pourront jouer plus souvent ensemble, créer un son commun, atteindre une plus grande cohésion, élargir le répertoire. Bien sûr, ce serait différent si on jouait chaque semaine plutôt que trois fois par an. Cela dit, les musiciens ont toujours très envie de jouer. À chaque répétition, ils se présentent motivés et préparés.»

Carrés rouges un jour...

Il dirige l'Orchestre symphonique de l'Agora dans le concert Da Ponte bien culotté, au Théâtre Corona le 3 février, 19 h 30.

On le verra aussi diriger l'Orchestre Métropolitain dans le programme Les planètes: génial! à la Maison symphonique le 29 avril et au Théâtre Outremont le 1er mai.