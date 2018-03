Mélomanie: Le Messie de Nézet-Séguin et Marc Hervieux chante Noël

Jazz: Deux soirs, deux formations de Samuel Blais

Diplômé de l'Université McGill et de la Manhattan School of Music, le saxophoniste (alto, baryton, etc.) mène une très belle carrière jazzistique depuis la fin de la décennie précédente, on lui doit quelques albums à titre de leader - Where to Go, New Angle, etc. Régulièrement, par ailleurs, il invite des collègues new-yorkais à participer à ses projets de haut niveau. Or, pour la période des Fêtes, Samuel Blais se consacre au talent local: le 29 décembre, il présente un trio complété par le batteur Martin Auguste et le contrebassiste Alex Bellegarde et le 30, il se produit dans le contexte d'un quartette complété par le pianiste Jérôme Beaulieu, le batteur Alain Bourgeois et le contrebassiste Olivier Babaz.

Au Dièse Onze, les 29 et 30 décembre.

Consultez le site du Dièse Onze: http://www.dieseonze.com/accueil_fr.html

Jazz: Nouveau cycle d'Elizabeth Shepherd?

Sa discographie vous permettra de la découvrir (si ce n'est déjà fait) avant de vous rendre à l'Upstairs : Start to Move (2006), Besides (2007), Parkdale (2008), Heavy Falls the Night (2010), Rewind (2012) et le plus récent, The Signal (2014), dont le titre s'inspire de la défunte émission pilotée par la merveilleuse animatrice torontoise Laurie Brown. Elizabeth Shepherd est l'une des artistes les plus créatives de sa génération au rayon du nujazz canadien ou international. Très mélodique, très sensuelle, très groovy, riche harmoniquement, traversée par le hip-hop et la soul/R&B, cette musicienne est polyglotte, curieuse, cultivée, très intelligente. Après avoir défendu sur scène la matière de son album The Signal, elle s'est probablement consacrée à sa petite famille et... voilà qu'elle réapparaît à l'aube de 2018, reprend contact avec les jazzophiles. Que nous réserve-t-elle ? Simple séance d'échauffement ou matériel inédit? À suivre...

À l'Upstairs, le 3 janvier 2018, 20 h et 21 h 15.