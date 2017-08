Pas de spectacle annuel pour Montréal symphonique

Réalisé dans le cadre du 375e de Montréal avec trois orchestres symphoniques montréalais (OSM, Orchestre métropolitain et McGill) ainsi plusieurs artistes comme Coeur de pirate et Patrick Watson, le spectacle Montréal symphonique a réuni environ 85 000 personnes samedi dernier au pied du mont Royal.

Malgré le succès de ce spectacle extérieur gratuit, le maire de Montréal Denis Coderre n'a pas l'intention pour l'instant d'en faire un événement annuel. « Il s'agit d'un événement signature du 375e dont nous saluons le succès exceptionnel. La Ville de Montréal soutient plusieurs initiatives en lien avec la musique classique, pensons notamment au concert bénéfice de l'OSM pour les citoyens qui ont été touchés par les inondations au printemps 2017. En ce qui concerne d'en faire un événement annuel, ce n'est pas dans les plans pour l'instant », a indiqué par courriel l'attaché de presse du maire Coderre, Marc-André Gosselin.

Le spectacle Montréal symphonique a été payé par la Société des célébrations du 375e de Montréal, dont le budget total de 125 millions pour l'ensemble des activités provient de la Ville de Montréal (35 millions), du gouvernement du Québec (60 millions), du gouvernement du Canada (18 millions) ainsi que des fonds privés (12 millions). La Société des célébrations du 375e de Montréal ne dévoile pas le coût de projets particuliers comme le spectacle Montréal symphonique.

À Ottawa comme à Québec, les gouvernements ont souligné le « succès » de l'événement, sans pour autant s'engager à financer un événement annuel si Montréal en faisait la demande. « Nous saluons toute initiative qui vise faire connaître nos grands artistes au public d'ici et d'ailleurs et nous félicitons Montréal Symphonique pour son énorme succès. Toute demande de financement pour en faire un rendez-vous annuel devra cadrer dans les critères de subventions des programmes de financements réguliers de Patrimoine canadien », a indiqué par courriel l'attaché de presse de la ministre fédérale du Patrimoine canadien Mélanie Joly. « L'événement a été un grand succès mais son retour dans les prochaines années est une question complètement hypothétique et nous n'avons eu aucune demande en ce sens. Si une demande nous est faite nous l'examinerons », a indiqué par courriel l'attaché de presse du ministre québécois de la Culture et des Communications Luc Fortin.