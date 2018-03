Loud: après la France, la FM

Quand La Presse a rencontré l'imprésario de Loud il y a plusieurs semaines, Carlos Munoz espérait que la chanson Toutes les femmes savent danser se fasse entendre dans les stations de radio commerciales francophones du Québec. «C'est notre prochain combat. Avec tout le succès de Loud et le beat festif et ensoleillé de la chanson, c'est peine perdue si les radios n'embarquent pas.»

«La radio demeure une institution, souligne le patron de Joy Ride Records (Rymz, Shash'U, Karma). Le rap québécois en a besoin pour entrer dans son âge adulte», plaide-t-il.

Or, hier, le directeur musical de CKOI, Guy Brouillard, nous a annoncé en primeur que Toutes les femmes savent danser commencerait à y jouer sous peu.

De son côté, le réseau ÉNERGIE hésite... «Bien que la chanson soit bonne, elle n'est pas dans le format musical d'ÉNERGIE. Le comité musical suivra tout de même l'évolution de la chanson», a indiqué Mélanie Sylvestre, chef des relations publiques pour Bell Média.

Invité sur les plateaux en France

C'est connu: les ondes FM commerciales (sauf la chaîne publique Ici Musique) sont frileuses quand il est question du rap québécois. Or, Loud connaît un succès monstre. Son album Une année record et sa chanson 56k sont plusieurs fois millionnaires sur Spotify et YouTube.

Il serait «le rappeur québécois que toute la France attendait», selon Les Inrocks. En janvier dernier, Loud a donné deux spectacles à guichets fermés dans la salle parisienne La Boule noire. À Montréal, son spectacle de demain soir au Club Soda affiche complet, d'où une supplémentaire au MTelus en novembre.

Dans deux semaines, Loud retraversera l'Atlantique pour une tournée française de 15 dates; une autre série de 20 spectacles est prévue en Europe à l'automne. Il a une entente de distribution en France avec Caroline International, filiale de Universal. Il a rejoint les rangs de l'importante agence de tournée française Auguri, qui représente Stromae, Vanessa Paradis, David Guetta, Julien Doré, -M- et les Cowboys Fringants.

Exporter le rap québécois en France a toujours été une mission impossible, ou presque. Loud serait-il l'exception à la règle?

La France a enfin ouvert ses portes à du rap francophone international «qui n'est pas de la cité», caricature Carlos Munoz, de Joy Ride Records. «Il y a eu un éclatement des genres. Le rap belge a apporté quelque chose de nouveau et une ouverture avec des rappeurs comme Roméo Elvis, Caballero, JeanJass et Damso. Je pense que la France voit Loud comme quelqu'un de vraiment unique.»

La preuve: les nombreuses apparitions de Loud sur des plateaux de télé français, notamment à l'émission C à vous, diffusée sur France 5. «La recherchiste me disait que l'émission recevait juste des artistes avec des disques d'or, mais qu'on avait invité Loud car c'était complètement nouveau.»

De surprise en surprise

Calme et éloquent, Loud est fort pertinent en entrevue, comme en témoigne son passage à l'émission Deux hommes en or à son retour de France.

«On ne sait jamais quand il est nerveux. Il est introverti et logique. Il parle juste quand il a quelque chose à dire», souligne son imprésario.

En fait, Loud n'a jamais fini de surprendre Carlos Munoz. Une semaine avant la date de tombée de New Phone, premier EP de Loud sur lequel figure 56k, Munoz n'avait rien entendu. Et vu le succès de 56k, le rappeur a bouclé la production de son album Une année record en quatre mois seulement, avec l'aide de Ruffsound, d'Ajust et de Realmind pour les beats et les instrumentations.

«Il travaille bien sous pression et il ne donne jamais l'impression de ne pas avoir le contrôle.»

Avant le tournage du clip 56k, Carlos Munoz imaginait mal voir Loud danser dans un plan-séquence de plus de trois minutes. Or, le clip - à la finale sublime - a été vu près de 3 millions de fois sur YouTube.

Pour l'anecdote, Loud et son équipe ont hésité à mettre Toutes les femmes savent danser sur l'album, car elle est plus pop que rap, au point de s'attirer des comparaisons avec le tube Shape of You d'Ed Sheeran. Elle s'avère pourtant la pièce la plus populaire de l'album sur les sites d'écoute en continu, outre les trois premiers extraits qui sont aussi sortis en clip.

Le clip de Toutes les femmes savent danser sortira par ailleurs le 1er avril, peut-on annoncer. D'autres nouvelles majeures suivront ce printemps, dont un duo d'envergure. À suivre à coup sûr.