2Frères: le making of d'un succès

Comme avant de 2Frères vient d'établir un record de 21 semaines comme numéro 1 des chansons francophones les plus jouées par les radios du Québec. Le duo devrait bientôt recevoir un disque d'or pour son deuxième album La route. En musique, le succès est une science inexacte. Quand les astres s'alignent, c'est néanmoins à la suite de beaucoup de travail et de décisions stratégiques. Portrait du succès de 2Frères avec Martin Véronneau, de la boîte Local9, qui assure la promotion radio du groupe de Sonny et Érik Caouette.

Les régions d'abord

Quand Mario Pelchat, patron de l'étiquette MP3 Disques, a appelé Martin Véronneau pour lui confier la promotion radio du premier extrait d'un duo appelé 2Frères, le patron de la boîte Local9 ne se doutait pas qu'il s'agissait d'une mine d'or. Il trouvait le projet «intéressant», sans plus. Par le passé, il avait «poussé» des chansons de Marie Mai, Marc Dupré et Jonathan Painchaud, pour ne nommer que ceux-ci.

L'extrait Le démon du midi a été dévoilé en janvier 2014. CKOI et Énergie ont mordu à l'hameçon. A suivi l'extrait Maudite promesse, une ballade qui a plutôt plu à Rouge et Rythme FM. «Les gars avaient fait six ans de tournées de bars partout au Québec. Il y avait déjà un gros fan base. Notre angle stratégique a été de séduire les régions d'abord», explique Martin Véronneau.

Steve Marin: le troisième frère

Il a toutefois fallu attendre l'extrait Nous autres pour que 2Frères ait un numéro 1 - pendant sept semaines consécutives. «Là, j'étais convaincu», raconte l'agent de promotion.

À leurs débuts, Érik et Sonny Caouette ont notamment eu l'aide de Stéphane Dussault dans l'écriture de leurs chansons. À la suggestion de Mario Pelchat, ils ont ensuite rencontré Steve Marin, à qui l'on doit les paroles et la musique de Nous autres. «Aujourd'hui, on le nomme le troisième frère, indique Martin Véronneau. Il a teinté le premier album, mais encore plus le deuxième.»

La rançon de la gloire

Le tandem a donné des spectacles d'envergure, notamment aux FrancoFolies et au Gala Célébration. Martin Véronneau a aussi convaincu Mario Pelchat de confier la première partie de ses spectacles à 2Frères. «Cela permettait aux gars de jouer dans des salles aux meilleures conditions devant un public qui achète des albums.» Finalement, 2Frères a donné environ 175 spectacles pour son premier album, Nous autres.

Martin Véronneau dit avoir joué un «rôle de diplomate et de lobbyiste» pour convaincre l'ADISQ de confier une prestation à 2Frères à son gala de 2016. Le duo y a remporté trois Félix, dont celui du groupe de l'année.

Des journalistes ont alors affirmé que la musique de 2Frères était dépassée. Notre chroniqueuse Nathalie Petrowski est d'ailleurs allée en débattre avec Martin Véronneau à l'émission de radio Médium large. «Si l'intelligentsia montréalaise ne veut pas recevoir un projet, je ne peux pas me battre contre cela, dit Martin Véronneau. Mais les gars sont tellement friendly qu'ils sont devenus amis avec un paquet d'artistes. Ils ont un grand charisme.»