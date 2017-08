Eman & Vlooper: rimes, rythmes et joie

Lauréats du Félix de l'album hip-hop de l'année pour XXL en 2015, Eman et Vlooper sont de retour avec La joie, un album pour «se faire plaisir». La Presse a demandé au rappeur et au producteur de Québec -tous deux membres d'Alaclair Ensemble - d'expliquer les différentes facettes de leur oeuvre.

EMAN

La création

Le duo a travaillé plus de deux ans sur La joie. Contrairement à la création des chansons d'Alaclair Ensemble, Eman a écrit la majorité des textes en solo. «Je pars la plupart du temps d'un [des] beats [de Vlooper], mais des fois, c'est un de mes beats ou un beat que j'ai trouvé sur l'internet parce que j'étais inspiré et qu'il fallait que j'écrive vite sur quelque chose. Après, j'arrive au studio, je l'enregistre et je lui dis: "Yo, invente quelque chose." C'est là qu'il fait sa magie et qu'il amène ça à un autre niveau», confie Emmanuel Lajoie-Blouin (Eman).

L'album«Ce projet-là est un peu moins calculé. Ce n'est pas nécessairement un gros party comme Alaclair», indique Eman. La joie n'a peut-être pas été construit comme un album à succès, mais il a été longuement réfléchi et peaufiné. Les rimes codées d'Eman nécessitent plusieurs écoutes pour en comprendre tout le sens. Son arsenal de flows est très impressionnant. On croit parfois qu'il s'agit d'un autre MC au micro tellement sa voix et ses styles d'interprétation peuvent varier, mais le seul autre rappeur invité est KNLO sur la pièce Monet. «Je voulais amener le truc un peu plus loin en tant qu'artiste, en tant qu'humain. La musicothérapie continue.»

Le spectacleLorsqu'on demande à Eman d'expliquer le rôle de son DJ en spectacle, il répond avec un sourire en coin: «De peser sur play!» Ceux qui ont déjà vu Alaclair Ensemble plus d'une fois sur scène savent très bien que c'est tout à fait le contraire, car chacun de leurs spectacles est différent, et Vlooper en est le principal responsable. «Avec Alaclair, on ne fait jamais de setlist avant les shows. Lui, il joue par rapport à la foule. Qu'on soit en Europe devant 8000 personnes ou dans un club avec 150 personnes ou l'heure à laquelle on joue, tout ça fait influence sa sélection de tracks.»

La chansonPuisque les deux artistes ont été interviewés séparément, nous avons demandé à Eman quel est son beat préféré sur La joie et à Vlooper la chanson sur laquelle son collègue rappeur se distingue le plus. Ils ont tout deux répondu La plage. «Les paroles, le flow, le message... c'est du grand Eman», indique Vlooper. «En spectacle, ça va peut-être changer, car [Vlooper] adapte souvent les chansons pour les shows, mais, ces temps-ci, c'est ma préférée», note Eman.

VLOOPER

La créationComme Vlooper le dit lui-même, la vie de producteur se passe beaucoup avec des écouteurs sur les oreilles, donc assez en solitaire, surtout pour ses albums avec Eman. «Avec Alaclair, la plupart des choses qu'on a faites, c'est tout le monde ensemble en même temps. Là, [Eman] écrit seul à la maison et je lui envoie des maquettes. Pour l'enregistrement, on fait ça ensemble, par exemple. Il n'y a pas un "verse" qui n'a pas été enregistré de quatre, cinq façons différentes pour voir les tonalités qui nous plaisent le plus», révèle Louis-Nicolas Imbeau (Vlooper).

L'albumD'emblée, le producteur admet que ce nouvel album est «moins grand public» que le précédent ou ceux d'Alaclair Ensemble. «L'objectif était de faire quelque chose de très musical qui allait potentiellement vivre plus qu'une époque.» En effet, les transitions, progressions et variations rythmiques que l'on entend d'une chanson à l'autre ou dans le même morceau distinguent La joie de la majorité des albums de hip-hop québécois. «Aujourd'hui, il y a une certaine homogénéité dans le rap, estime Vlooper. On a essayé de pousser un peu plus loin le genre. On connaît la formule pour faire lever des foules et on savait que [cet album] allait nous donner un certain défi pour le spectacle, mais on a voulu faire un truc original.»

Le spectacle«Pour notre show solo, lui, c'est le comédien et moi, le metteur en scène. Je décide du pacing et de ce qu'on va jouer, mais c'est lui qui fait le gros du travail. C'est comme un monologue. Chanter du rap pendant une heure, ça prend du souffle. Je lui donne beaucoup de respect, note Vlooper. C'est vraiment la formule traditionnelle MC-DJ et puisqu'il n'y a personne qui fait ses backs sur scène, s'il fuck up un verse, on passe à l'autre toune.»

La tournéeEn vente depuis vendredi, La joie d'Eman et Vlooper sera lancé en trois temps dans trois villes différentes: à Rouyn, le 1er septembre dans le cadre du Festival de musique émergente; à Québec, le 7 septembre, puis à Montréal, le 9 septembre.

________________________________________________________________________

RAP. La joie. Eman & Vlooper. Disques 7ième Ciel.