Chinese Man: hip-hop sans frontières

D'abord un label

Fondé en 2004 par trois DJ et musiciens français (Zé Mateo, High Ku et Sly), Chinese Man Records est d'abord un label, qui a produit une dizaine de mini-albums et autres EP d'artistes de la scène hip-hop. Parallèlement à ça, le collectif marseillais s'est mis à faire sa propre musique. «Avec nos Groove Sessions [trois albums depuis 2007], on a commencé à mêler nos compositions instrumentales avec celles d'artistes qu'on produisait comme Deluxe ou la chanteuse argentine La Yegros», nous dit le cofondateur du groupe Zé Mateo.

Chinese Man, le groupe

Racing with the Sun, sorti en 2011, est le premier véritable album du collectif français aux origines méditerranéennes. «Pour la première fois, on a composé l'essentiel de la musique, on a fait les arrangements, les basses et la batterie, les échantillonnages, les voix, explique encore Zé Mateo, au cours d'un entretien téléphonique. Ces musiques, précise-t-il, on les propose à des artistes qui chantent là-dessus. On a travaillé avec plusieurs chanteurs et musiciens. Taiwan MC, Plex Rock, Iwank, Scratch Bandit Crew, Shaggy Dog, etc.»

Shikantaza

Lancé hier à Marseille, Shikantaza (qui se traduit du japonais par «seulement s'asseoir», en référence à une posture de méditation bouddhiste) compte 16 titres auxquels a collaboré une nouvelle grappe d'artistes comme Kendra Morris et Dillon Cooper, A.F.R.O., Mariama, R.A. The Rugged Man ou Vinnie Dewayne. «On a six titres avec des voix, mais on a plusieurs compositions instrumentales, donc c'est un peu un retour aux sources pour nous.» Funk, dub, rap, reggae, avec des références au tango et à la musique brésilienne, incluant une courte introduction d'Alejandro Jodorowski (sur la pièce Maläd), la musique de Chinese Man est multiple. «On a tous les trois des sensibilités différentes, donc ça fait des styles différents, colorés de plein de choses», justifie Zé Mateo.