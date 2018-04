Drake sortira un album en juin

Drake a changé ses plans. Son prochain album sortira en juin et aura pour titre Scorpion, alors que le rappeur de Toronto avait plutôt annoncé la sortie de Take Care 2 pour le 4 juillet.

C'est du moins ce que l'on conclut d'une photo que Drake a publiée sur Instagram, où on le voit de dos vêtu d'un manteau de type «bomber» sur lequel il est écrit: «Scorpion, juin 2018».

Pendant ce temps, la star fracasse des records avec ses extraits God's Plan et Nice for What. Au Royaume-Uni, Drake a même battu un record des Beatles pour le plus court intervalle entre deux extraits s'étant hissés au sommet des palmarès.

Hier, God's Plan avait été écoutée plus de 587 millions de fois sur Spotify, alors que son clip franchissait le cap des 400 millions de visionnements sur YouTube.