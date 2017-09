Katy Perry plus grande que nature

Le meilleur coup

Pour le Witness Tour, Katy Perry a tout fait en grand, en géant même. Un immense oeil en guise d'écran derrière la scène faisait défiler la myriade d'images accompagnant une mise en scène saisissante. Difficile de garder le compte des changements de costumes des danseuses et de la chanteuse ou de la quantité de décors, élaborés jusqu'au moindre détail. Pour chaque chanson, un nouveau tableau. Du sol au plafond, le Centre Bell s'est transformé en une grande aire de jeu, le temps d'un concert. Une tête de lion géante pendant Roar, des marionnettes plus grandes que nature pour l'accompagner durant Chained to the Rhythm, des roses gigantesques plantées sur la scène en forme d'énorme larme, une immense main dans laquelle elle se tenait en interprétant Fireworks, et au moment d'entonner Bon appétit, une plante carnivore, géante elle aussi, qui a fini par avaler la chanteuse. Celle-ci nous en a mis plein les yeux. Le prix des billets, grimpant jusqu'à près de 300 $, s'explique lorsqu'on voit tout ce que la chanteuse a réservé à ses fans. Elle n'a pas lésiné sur les accessoires surdimensionnés, les dizaines de costumes, les confettis, les numéros de fumée et de lumière et, bien sûr, pour les dernières notes de Fireworks, la chanson de rappel, une superbe finale pyrotechnique.

La bonne idée

L'interprète de 32 ans a misé sur ses plus grands succès pour séduire son public, hier. Une décision qui s'est avérée être la bonne, compte tenu de la réaction de la foule à ses nouvelles chansons. Katy Perry a eu du mal à entraîner ses fans au rythme de ses plus récentes compositions, mais le Centre Bell s'est levé chaque fois qu'un air familier débutait. L'album Witness est loin d'avoir eu les retombées escomptées, alors que Katy Perry avait figuré au sommet des classements pour ses trois opus précédents. Les populaires Chained to the Rhythm, Bon appétit et Swish Swish ont été les seules chansons récentes à convaincre le public de danser et de chanter en choeur. Le plus gros morceau du spectacle a été consacré à ses plus grands succès, entonnés les uns après les autres durant la première moitié du spectacle. Le public a été ravi d'entendre Teenage Dream, California Girls, I Kissed a Girl et même le succès d'il y a maintenant 10 ans Thinking of You, qui lui a permis d'afficher les prouesses dont sa voix est capable.