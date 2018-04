FouKi: au-delà des fumées vertes ***1/2

Le rappeur FouKi et son réalisateur QuietMike, alias LeMichel Silencieux, signent ensemble un premier album studio sous étiquette 7ième Ciel.

Au tournant de la vingtaine, ces figures pourraient être marquantes pour les adolescents et fans de hip-hop de leur âge. Le flow de FouKi exhale certes les fumées vertes et les vapeurs d'alcool, jeunesse se passe néanmoins avec cette quête d'élévation poétique fondée sur le dialecte franglo-montréalais des cours d'école, créole urbain duquel la beauté peut parfois émerger.

Lucide et inspiré malgré ses étourdissements nocturnes, FouKi sait le pouvoir des mots, sait en exploiter la musicalité, sait caler les syllabes dans le rythme et les sons imaginés par QuietMike, auxquels se joignent les mots de Koriass, Jam, Vendou, Mike Shabb et Kevin Na$h.

On propose des sons succincts, peu chargés, peu agressifs, stylistiquement variés. Cette force tranquille est au service de chroniques de vie mises en rimes. Ces observations évoquent l'étrange destinée des jeunes adultes urbains en cette époque opaque.

Recherche de la lumière, éloge de la fuite, lumineuses réflexions. Le désir, l'argent, la boucane, la minceur du quotidien, les limites de l'existence en 2018. FouKi a déjà absorbé pas mal de choses, canalisé pas mal de choses, régurgité pas mal de choses.

* * * 1/2

HIP-HOP. Zay. FouKi. Disques 7ième Ciel. Sortie vendredi.