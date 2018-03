Feu doux: avec casque... d'écoute ***1/2

La douceur du ton à laquelle l'auteur-compositeur nous a habitués, malgré les reliefs extraordinaires de son oeuvre chansonnière, n'est pas étrangère à cette facture planante. Que le chanteur, poète et personnage central du fameux groupe québécois fasse dans l'ambient ne doit certes pas être perçu comme un anachronisme. Il faut plutôt voir cette association avec Christophe Lamarche-Ledoux comme le prolongement électronique de son expression.

Floraison d'une heureuse rencontre au FME en 2012, la collaboration entre les deux artistes s'illustre également dans la BO du film Tu dors Nicole, réalisé par Lafleur comme on le sait. Dans le cas qui nous occupe, ça chauffe donc à feu lent, on a tout le temps de contempler les riches sédiments de ce plat mijoté. Cela dit, ce qu'apporte cet album dans l'univers ambient (entendre Eno et ses centaines de descendants) n'est ni exceptionnel ni médiocre. Et meilleur que moyen. L

e mélange des couleurs et le choix des ingrédients favorisent ici l'apaisement et la contemplation, on en apprécie la nature des couches et l'horizontalité. On en découvre la beauté et on recommence l'exercice sans chercher quelque graal électronique.

***1/2

ÉLECTRO-AMBIENT

Feu doux

Christophe Lamarche-Ledoux, Stéphane Lafleur

Dare to Care