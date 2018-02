Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette: après le syndrome de fatigue chronique ****

Encore un autre album de standards signé Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack DeJohnette, concert enregistré à Newark, au New Jersey, fin 1998 ?

Oui, absolument. Comment se lasser d'une telle qualité ?

En marche depuis 1983, le fameux trio ECM émergeait alors d'une pause forcée de plusieurs mois, vu le syndrome de fatigue chronique ayant affligé le pianiste. On parle ici d'une éloquente démonstration de résilience, au-delà de toutes les récriminations attribuables à la diva Jarrett.

Le répertoire compte entre autres The Masquerade Is Over (Herb Magidson, Allie Wrubel), Doxy (Sonny Rollins), Bouncin' With Bud (Bud Powell), Moment's Notice (John Coltrane), Scrapple From the Apple (Charlie Parker). Cet enregistrement public coïncidait avec la période de Noël, ce qui justifiait la jazzification de Santa Claus is Coming to Town comme l'ont fait d'autres grands jazzmen, dont Bill Evans.

Une fois de plus, on savoure la verve, la qualité d'articulation, l'engagement émotionnel, l'exubérance et les bêlements proverbiaux de Keith Jarrett, certes l'un des plus brillants relecteurs de standards ces dernières décennies, à la barre d'un des plus grands trios acoustiques de l'histoire du jazz moderne.

****

JAZZ

After the Fall

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette

ECM