David Ian: ballade en trio et swing pour Noël ***1/2

À Montréal, on connaît les très bons albums en trio de Pierre Leduc, Michel Donato et Richard Provençal, alors qu'à Toronto, on prise ceux du trio torontois mené par le pianiste David Ian, auquel participent le contrebassiste Jon Estes et le batteur Josh Hunt.

Né Ghazarian de parents arméniens, David Ian fut d'abord connu comme guitariste rock, notamment au sein de la formation Superchick. Reconverti au jazz acoustique, un style qu'il pratiquait en parallèle depuis l'adolescence, le pianiste s'est taillé une place dans la profession en enregistrant des albums concepts de Noël et de la Saint-Valentin.

Ainsi, ce Vintage Christmas Trio est le troisième d'une série amorcée en 2011. On y remarque le jeu succinct, surtout harmonique et rythmique du leader sur les airs sacrés, traditionnels ou profanes de Joy to the World, We Three Kings, Silver Bells, Deck the Halls et plus encore.

* * * 1/2

JAZZ. Vintage Christmas Trio. David Ian. Prescott Records.