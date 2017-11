Buffy Sainte-Marie: guérison chamanique... et chansonnière ****

Buffy Sainte-Marie exerce ici son pouvoir chamanique. Elle promeut l'énergie et la volonté pour surmonter l'adversité et contourner les pièges de la cupidité.

Elle fustige les industriels et seigneurs de la guerre. Elle encense les guérisseurs traditionnels et gardiens de la sagesse. Elle dénonce les négations historiques et les piètres conditions dans lesquelles vivent les nations autochtones au Canada.

Elle adapte la chanson America the Beautiful en y ajoutant des strophes nettement moins triomphalistes. Elle s'injecte une forte dose de volontarisme pour traverser l'existence dans la lumière.

Six chansons plus loin, elle conclut par les relectures de ses plus grands classiques, Bury My Heart at Wounded Knee et Universal Soldier. La septuagénaire a repris du poil de la bête avec son album précédent, Power in the Blood, qui lui a valu le prix Polaris, comme on le sait.

Deux ans plus tard, elle surfe sur cette même énergie, et cette verdeur est belle à entendre. Difficile d'imaginer davantage de tonus chez une femme de cet âge!

De facture folk-rock, ornées d'incrustations amérindiennes ou inuites (merci, Tanya Tagaq), ces Medicine Songs ne réinventent pas la roue. Elles pavent plutôt les prolongements d'une route exceptionnelle.

* * * *

FOLK-ROCK. Medicine Songs. Buffy Sainte-Marie. True North.